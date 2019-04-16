Подрались в эфире НТВ после фашистского приветствия

Кто купил хлебокомбинат в Бердске?
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это могло быть тв постановкой)
а вот это реальность :
удалено
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Пресловутую «свободу слова» некоторые отмороженные гости стали понимать как вседозволенность! Это мы сами их разбаловали соплежуйством и мантрами о брацццких народах! Так можно и до гораздо худшего достукаться! Пора в своём доме порядок наводить — я так считаю!
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Представляете, сколько денег «партнерские» государства экономят на затратах на русофобскую пропаганду?
Есть мнение, что кто-то из руководства страны получает откаты за эту пропаганду из рук западных спецслужб.
Хотя Миллер из Газпрома содержит на средства государственной компании Газпром — ЭХО Москвы.
Может быть у правительственной либерастии негласный принцип или обязательства перед западными хозяевами — обливать нас грязью за наши же деньги?
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Кто-то еще смотрит этот зоопарк?
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На манеже всё те же, традиционный, ежедневный «цирк уродов», роли расписаны, гонорары выплачены.
А завтра новая драка и новый скандал, смотрите на всех федеральных каналах ЗомбоТВ.
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