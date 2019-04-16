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Подрались в эфире НТВ после фашистского приветствия

Писателя Сергей Лойко, сторонника Степана Бандеры, вышвырнули из студии. Телеканал намерен попросить прокуратуру разобраться в случившемся.

16.04.2019 Фото: Скриншот с видео 5 коммент.
 
Подрались в эфире НТВ после фашистского приветствия

Драка в эфире НТВ

Ведущий передачи «Место встречи» на телеканале НТВ Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко после того, как тот произнес нацистское приветствие.

В ходе программы зашла речь о национализме на Украине. Политолог Михаил Маркелов обратил внимание на то, что Лойко является гражданином России и в то же время сторонником главаря Украинской повстанческой армии (запрещенная в России организация) Степана Бандеры. На просьбу объяснить, как это получилось, писатель ответил нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом.

Маркелов назвал Лойко фашистом, после чего между экспертами едва не завязалась драка.

Присутствующие стали разнимать мужчин, после чего ведущий попросил писателя покинуть студию.

«Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме. Такого терпеть в этой студии мы не будем», — подчеркнул Трушкин.
Он отметил, что телеканал намерен попросить прокуратуру разобраться в случившемся.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    это могло быть тв постановкой)
    а вот это реальность :

    удалено
    От модератора. Просьба воздержаться от распространения фейков.

    Thumb up 5 Thumb down 11

  2. Гость

    Пресловутую «свободу слова» некоторые отмороженные гости стали понимать как вседозволенность! Это мы сами их разбаловали соплежуйством и мантрами о брацццких народах! Так можно и до гораздо худшего достукаться! Пора в своём доме порядок наводить — я так считаю! 8)

    Thumb up 14 Thumb down 13

    • Аноним

      Представляете, сколько денег «партнерские» государства экономят на затратах на русофобскую пропаганду?

      Есть мнение, что кто-то из руководства страны получает откаты за эту пропаганду из рук западных спецслужб.

      Хотя Миллер из Газпрома содержит на средства государственной компании Газпром — ЭХО Москвы.

      Может быть у правительственной либерастии негласный принцип или обязательства перед западными хозяевами — обливать нас грязью за наши же деньги?

      Thumb up 10 Thumb down 9

  3. Аноним

    Кто-то еще смотрит этот зоопарк?

    Thumb up 18 Thumb down 3

  4. Поросёнок Пётр

    На манеже всё те же, традиционный, ежедневный «цирк уродов», роли расписаны, гонорары выплачены.
    А завтра новая драка и новый скандал, смотрите на всех федеральных каналах ЗомбоТВ. :-!

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