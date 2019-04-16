Подрались в эфире НТВ после фашистского приветствия

Ведущий передачи «Место встречи» на телеканале НТВ Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко после того, как тот произнес нацистское приветствие.

В ходе программы зашла речь о национализме на Украине. Политолог Михаил Маркелов обратил внимание на то, что Лойко является гражданином России и в то же время сторонником главаря Украинской повстанческой армии (запрещенная в России организация) Степана Бандеры. На просьбу объяснить, как это получилось, писатель ответил нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом.

Маркелов назвал Лойко фашистом, после чего между экспертами едва не завязалась драка.

Присутствующие стали разнимать мужчин, после чего ведущий попросил писателя покинуть студию.

«Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме. Такого терпеть в этой студии мы не будем», — подчеркнул Трушкин.

Он отметил, что телеканал намерен попросить прокуратуру разобраться в случившемся.