Сгорел собор Парижской богоматери во французской столице

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Огонь появился в верхних частях здания, которое находилось на реконструкции. В первые часы после начала возгорания обрушились шпиль и крыша собора. Борьбу с огнём усложняло то, что структурная часть сооружения состоит из сухой древесины, при этом с воздуха пожар тушить не стали из-за риска обрушения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что худшего сценария удалось избежать. По словам французского лидера, восстановлением собора займутся «лучшие таланты современности», передает РТ.

Вечером в понедельник, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Возгорание произошло около 18:50 (19:50 мск) на верхних уровнях здания.

По предварительной информации, инцидент связан с реставрацией здания. На протяжении первого часа пожара обрушился шпиль здания, позднее обвалились крыша и часы.

Вскоре огонь распространился на одну из башен собора. Ещё позднее пожарные заявили, что пламя достигло несущих конструкций из дерева.

Это обстоятельство усложнило борьбу с огнём, поскольку структурная часть собора в значительной степени изготовлена из предельно сухой древесины, возраст которой исчисляется веками. При этом в экстренных службах заявили, что тушить огонь при помощи авиации нельзя из-за риска обрушения здания.

Полиция оцепила пространство на острове Сите, где расположены собор и исторический район города. Впоследствии местные власти приняли решение эвакуировать жителей этой части Парижа во временные центры приёма.

Президент Франции Эммануэль Макрон сначала выразил соболезнования в связи с пожаром через социальные сети, а позднее сам прибыл на место инцидента. Он отложил телевизионное обращение к нации, которое должно было состояться в 20:00 по местному времени.

К главе государства на месте пожара присоединился премьер-министр Эдуар Филипп. Незадолго до этого он положительно отозвался о работе пожарных.

«Нашу печаль не передать словами, но мы всё ещё в бою. Сегодня вечером пожарные героически сражаются против огня, чтобы сохранить то, что можно», — написал французский премьер в Twitter.

Прокуратура Парижа начала расследование пожара в соборе Парижской Богоматери.

Пожарные придерживаются мнения, что борьба с огнём в Нотр-Даме продлится до утра 16 апреля.

Позднее Макрон заявил, что удалось избежать худшего сценария и спасти большую часть здания, однако в инциденте, по его словам, «сгорела сама история Франции». Он признал, что предстоящие часы тушения пожара будут сложными.

Пожар в одной из главных достопримечательностей Парижа повлёк за собой реакцию ряда мировых лидеров и крупных политиков. Одним из первых по поводу инцидента высказался президент США Дональд Трамп. Он призвал французские власти не медлить с тушением пожара.

«Ужасно видеть огромный пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Возможно, следует применить пожарные самолёты, чтобы потушить огонь. Необходимо действовать незамедлительно!» — написал в Twitter глава Белого дома.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже прокомментировала события в Париже, её слова привёл официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

«С глубокой грустью я наблюдаю события в Париже. Мне очень жаль видеть символ Франции и нашей европейской культуры в огне. Наши мысли направлены к нашим французским друзьям», — процитировал Зайберт заявление Меркель.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также опубликовала слова поддержки жителям Франции.

«Мои мысли — с народом Франции и экстренными службами, которые сражаются с ужасным пламенем в соборе Парижской Богоматери», — написала Мэй в Twitter.

В свою очередь, в Ватикане заявили, что шокированы пожаром в Нотр-Даме. Об этом рассказал временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

«Святой престол шокирован и глубоко опечален ужасной вестью о страшном пожаре, опустошающем храм Парижской Богоматери, который является символом христианства во Франции и во всём мире», — заявил Джизотти.

«Это огромная утрата, огромная рана»

Представители Нотр-Дама в первые часы после пожара выразили предположение, что огонь не сможет повредить сокровищницу собора, в которой хранится множество реликвий. Позднее стало известно, что часть ценностей удалось спасти.

«Мы спасли терновый венец, тунику святого Людовика. Внутри удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было непросто снять», — приводит BFM слова представителя Нотр-Дама.

Вместе с тем заммэра Парижа Эммануэль Грегуар признал, что ущерб будет значительным. Представитель городской администрации высказал надежду, что часть хранящихся в соборе шедевров удастся спасти.

«Безусловно, это первичный приоритет — спасти по максимуму шедевры искусства и переместить их под защиту. Я надеюсь, что у нас появятся хорошие новости на этот счёт, но ущерб, безусловно, значителен», — приводит слова Грегуара BFM TV.

Глава Конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор заявил, что восстановительные работы после пожара в соборе могут продлиться годы.

«Нам потребуются годы и годы восстановительных работ, это огромная утрата, огромная рана», — написал он в Twitter.

В свою очередь, пресс-атташе этой же организации Оливье Рибадо Дюма призвал французское государство как можно скорее заняться восстановлением пострадавшего в огне собора. Он отметил, что причина пожара пока неизвестна, но возгорание следует рассматривать в связи с реставрацией здания.

«Я надеюсь, что это произойдёт как можно скорее. Этот монумент является наследием и принадлежит Франции. Так что сначала государство должно позаботиться о его восстановлении, а затем подключатся католическая церковь и все французы», — рассказал Дюма РИА Новости.

В свою очередь, Эммануэль Макрон подчеркнул, что к восстановлению собора Парижской Богоматери будут привлечены «лучшие таланты современности».