Мусорный контейнер должен стоять возле каждого частного дома в Бердске

С 15 по 28 апреля проходит массовая весенняя уборка Бердска. Общегородской санитарный день назначен на 20 апреля, сообщил на совещании чиновников 15 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов. Бесплатный прием мусора на полигоне ТБО будет организован с 15 апреля до 1 мая. Талоны для этого можно получить в «Спецавтохозяйстве» по ул. Ленина, 18.
По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, общественники и волонтеры, а также неравнодушные жители города проведут уборку парка Победы, городского парка культуры и отдыха, а также сквера возле школы №11 и роддома. Уже создана группа контроля по уборке города. Каждый из 13 человек будет осматривать определенные секторы. Контролировать уборку территорий будут руководители комиссий, заместители и начальники управлений по ведомственной принадлежности. Получится двойной контроль, подчеркнул Захаров.
Каждого неравнодушного жителя Максим Совбанов призывает выйти на весенний субботник и омолодить город, сделать его красивее.
Автор видео Галина Панчева
По словам Владимира Захарова, ежегодно возникает проблема, когда мусор, убранный в частном секторе, появляется на газонах муниципальной территории.
Автор видео Галина Панчева
— Для мусора мы рекомендуем использовать мусорные контейнеры. Сейчас все платят в зависимости от количества прописанных в жилом помещении. За одного человека 92 рубля. Мы призываем людей не выставлять мусор на газоны, а использовать контейнеры, чтобы мусор вывез оператор на территорию свалки. Надеемся, что наш призыв услышат, ведь бердчане и в частном секторе, и в многоквартирных домах все равно оплачивают за вывоз мусора, — акцентировал Захаров.
Владимир Николаевич подчеркнул, что сжигать мусор нельзя, так как установилась сухая погода. И искра от костра может стать причиной пожара. К тому же люди чувствуют себя некомфортно, когда воздух пропитан дымом.
Согласно санитарным нормам и правилам мусор из частного сектора должны вывозить один раз в три дня, и поэтому не нужно нести мусор к обочинам проезжей части, отметил Захаров.
Не стоит забывать, что работа коммунальных служб оплачивается за счет налогоплательщиков.
У многих жителей частного сектора не установлены контейнеры. И раз они платят за мусор, как все, то и сбрасывать его могут в любой контейнер, полагают частники.
— На самом деле это не так. Теперь бытует и такое мнение: раз я плачу, то могу и в лес мусор вывезти. Необходимо установить контейнер, либо по старинке скооперироваться с соседями. Возле некоторых многоквартирных домов мусор вывозят по графику. Но накопление за воскресенье в разы превышает объемы субботы и будних дней. В том числе мы это связываем с тем, что контейнер используют жители частного сектора. Но это неправильный вариант. Можно заключить договор и если нет контейнера, то договориться с регоператором о вывозе мусора по кольцевому завозу, но самый простой вариант — иметь контейнер, — объяснил вице-мэр.
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Самый простой вариант вернуться к оплате по факту тогда все будут оплачивать а частники правы если оплата автоматически начисляется пусть рег оператор мне за 10000 рублей ставит контейнер или несу туда где контейнер стоит ведь по логике все контейнера при таком зверском тарифе должны быть за счет оператора и площадки под его контролем . А насчет автоматического заключения договоров они лукавят по закону они не могут принудить к заключению такого кабального договора . Выход один не заключать— расторгать заключенные ссылаясь на кабальные условия- не платить =пересмотрят тарифы и будем платить по факту за свой мусор а не воздух .
29 5
рег. оператор обязан осуществлять вывоз и утилизацию мусора.
Контейнер сам — это собственность частника.
при чем тут оператор то?
думайте хотя бы головой то!
мне тоже много чего в этой реформе не нравится, но зачем тащить то все подряд в кучу?
8 17
Проезжал как-то по ул. Красная сибирь, где мусорные контейнеры не являются украшением, камеры, на которые вбухали деньги, превратились в кормушки для птиц
14 0
Два специалиста
6 1
Ну началось……теперь контейнера требуют Нам он нафиг не нужен мусора за 4 месяца даже нет и 2 х мешков Вот выставим мешки у дома пусть приезжают и забирают
15 8
Чей сейчас контейнер, должен ли быть раздельный сбор мусора, чей мусор на придомовой городской территории и как его должны утилизировать — в договоре ни слова.
Более того для частного сектора и должен быть и стоимость утилизации мусора за 1м/куб. — если это не предусмотрено, по факту получается подушный налог и хоть из форточки мусор выкидывай. Это уже заботы оператора, да Захарова с Совбановым
16 4
это кто меня обяжет контейнер ставить интересно.у нас перед домом только машина входит в длину т.к.у нас полдома.мусор всегда вывозим сами на машине своей.на свалку если что.платно .ни в каких госуслугах по вывозу мусора не нуждаюсь и платить никому ничего не буду.а то государство ведет себя как рэкет в 90.
17 7
Я на военнике выбрасываю, там много контейнеров. Тем ьолее денежки теперь плачу не малые.
8 6
«..Я вывожу мусор в контейнеры многоквартирных домов, ведь я оплачивают вывоз мусора все-равно!..» А почему вы пользуетесь контейнером, который я, как житель многоэтажки, оплатил?
«..Я самостоятельно вывожу мусор на полигон!..». Не надо лукавить! Не поверю, что у вас есть лишнее время и деньги самостоятельно вывозить мусор на регулярной основе!
» ..Мне некуда ставить контейнер!..» Ваши проблемы должны нас волновать? Объединяйтесь хоть всей улицей, находите место- будет и дёшево и красиво. Вы должны понимать, что этот бардак с мусором надо заканчивать! Со временем появятся конкуренты у операторов, тогда мы будем выбирать и где подешевле и периодичность вывоза мусора.
2 18
«Со временем появятся конкуренты у операторов, тогда мы будем выбирать и где подешевле» ©
а если НЕ появятся?
И, для их «появления» какой срок регламентирован?
10 1
Случайно минусанул.
Тут очередная дурь — платный проезд по перекресткам.
Судя по стогнации ВВП, уровню жизни и убыли населения — воровство и глупость власти опередило экономические возможности государства. Вопрос только когда и что будет последней каплей.
7 0
А почему вы пользуетесь контейнером, который я, как житель многоэтажки, оплатил?
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прям покупку контейнера оплатили???
7 2
это ваше дело верить или нет.у нас на улице нет бардака с мусором.лишний час у нас естьдля вывоза мусора.иу нас нет проблем с контейнером потому что ставить мы его не будем.а вы можете сидеть и ждать конкуренциии и не волнуйтесь за нас так сильно. а вот перекрестки платные еще придумали готовьте карман и красиво по парам ровненько проходите и проезжайте.
6 2
Предлагаю складировать мусор к забору частника, того, у кого нет контейнера. А он, хитроопый, пусть потом к МКД несет, или ждет, когда машина приедет.
1 4
А почему жители мкд бросают свои бутылки из-под пойла в мой личный контейнер у моего дома, когда гуляют?
8 1
И то не в силах бросить.. На днях мазда синяя возле нашего забора час проторчала.. Итог — презики, коробка из под них, три бутылки и куча окурков. Чмошники какие то ей богу. Контейнер в пяти метрах..
7 0
О как массово частники запели, что нет контейнера и мусор везем к МКД, типа оплатили же. А раньше другую песню пели, но при этом также везли, только бесплатно. Двухвостки..
2 8
Господа, не сорьтесь по закону муниципалитет обязан у частников оборудовать площадки под мусорные контейнера, так как земля муниципальная, там даже указано на каком растоянии должны быть эти площадки от 20-100 метров от домовладений и оборудованы так, чтобы не было разбрса мусора, то есть закрыты с трёх сторон, а вывоз при плюсовой температуре ежедневно… Печально, что Захаров не знает элементарных вещей, а может лукавит.
9 0
Забыл добавить и установка контейнеров за счёт муниципалитета, а не частников, это важно, таков закон….
6 0
К этому ещё добавить — что следить за вывозом и своевременно вывозить мусор должен сам оператор и договор предоставить сам. А вот подписывать на этих кабальных условиях его или нет — решать вам.
4 0
Сан пин 2.1.2.252645-10
3 0
Ерунду не городите. Для прикола попробуйте притащить свой мусорный пакет к какому нибудь соседнем дому. Во первых это нервоз. Во вторых, пардон, в машине воняет.. В третьих — потеря времени. В первую зиму в своём доме не было контейнера, плюс ремонт.. До весны складировали мешки в углу двора, весной вывезли большой машиной… Пожалели сто раз что долго держали, мышей там была уйма. Потом ещё недели три ждали контейнер, и я мешка 3-4 увозила в своей машине на свалку.. Пять минут ехать — думала задохнусь.. У всех нормальных хозяев стоят контейнеры. Если он не стоит снаружи двора, то хозяева могут его держать на заднем дворе и выкатывают ко времени приезда машины.
Как освоились в доме, завели систему компостирования, всякие палки, обрезки труб и тп, обычно все в ход идёт и редко выбрасывается.. Те же пластиковые бутылки — в них и квас разливаем в погреб, и под рассаду они, и в гараже в обрезанных болты шурупы разные хранятся, и постоянно что то покрасить нужно, как ёмкость для краски идут, ну тоже редко когда выбрасываем.. Реально меньше мусора в разы.. Плюс пакет этот примешь чтоб плотнее в контейнер вошло, чего воздух то вывозить..
А теперь получается что все эти способы более бережной утилизации никому нафиг не нужны.. Плати и швыряй где попало, что попало и сколько влезет..
2 0