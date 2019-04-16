Мусорный контейнер должен стоять возле каждого частного дома в Бердске

С 15 по 28 апреля проходит массовая весенняя уборка Бердска. Общегородской санитарный день назначен на 20 апреля, сообщил на совещании чиновников 15 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов. Бесплатный прием мусора на полигоне ТБО будет организован с 15 апреля до 1 мая. Талоны для этого можно получить в «Спецавтохозяйстве» по ул. Ленина, 18.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, общественники и волонтеры, а также неравнодушные жители города проведут уборку парка Победы, городского парка культуры и отдыха, а также сквера возле школы №11 и роддома. Уже создана группа контроля по уборке города. Каждый из 13 человек будет осматривать определенные секторы. Контролировать уборку территорий будут руководители комиссий, заместители и начальники управлений по ведомственной принадлежности. Получится двойной контроль, подчеркнул Захаров.

Каждого неравнодушного жителя Максим Совбанов призывает выйти на весенний субботник и омолодить город, сделать его красивее.

Автор видео Галина Панчева



По словам Владимира Захарова, ежегодно возникает проблема, когда мусор, убранный в частном секторе, появляется на газонах муниципальной территории.

Автор видео Галина Панчева



— Для мусора мы рекомендуем использовать мусорные контейнеры. Сейчас все платят в зависимости от количества прописанных в жилом помещении. За одного человека 92 рубля. Мы призываем людей не выставлять мусор на газоны, а использовать контейнеры, чтобы мусор вывез оператор на территорию свалки. Надеемся, что наш призыв услышат, ведь бердчане и в частном секторе, и в многоквартирных домах все равно оплачивают за вывоз мусора, — акцентировал Захаров.

Владимир Николаевич подчеркнул, что сжигать мусор нельзя, так как установилась сухая погода. И искра от костра может стать причиной пожара. К тому же люди чувствуют себя некомфортно, когда воздух пропитан дымом.

Согласно санитарным нормам и правилам мусор из частного сектора должны вывозить один раз в три дня, и поэтому не нужно нести мусор к обочинам проезжей части, отметил Захаров.

Не стоит забывать, что работа коммунальных служб оплачивается за счет налогоплательщиков.

У многих жителей частного сектора не установлены контейнеры. И раз они платят за мусор, как все, то и сбрасывать его могут в любой контейнер, полагают частники.

— На самом деле это не так. Теперь бытует и такое мнение: раз я плачу, то могу и в лес мусор вывезти. Необходимо установить контейнер, либо по старинке скооперироваться с соседями. Возле некоторых многоквартирных домов мусор вывозят по графику. Но накопление за воскресенье в разы превышает объемы субботы и будних дней. В том числе мы это связываем с тем, что контейнер используют жители частного сектора. Но это неправильный вариант. Можно заключить договор и если нет контейнера, то договориться с регоператором о вывозе мусора по кольцевому завозу, но самый простой вариант — иметь контейнер, — объяснил вице-мэр.