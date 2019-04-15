Для бабушки с ампутированными ногами не нашлось машины в ЦГБ Бердска для перевозки домой

Олеся поделиться «реалиями жизни» с читателями «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 апреля.

— Так получилось, что я лежу в больнице, в палате со мной лежит бабушка 72 года, без ног после операции по удалению камней. Бердские врачи большие молодцы, внимательные, уход на высшем уровне. Но это все в рамках нашей больницы, — рассказала Олеся.

Сегодня пожилую пациентку выписывают. Но оказалось, что увезти ее не на чем.

— Врач, пытаясь сделать все возможное, сообщил, что нужно увозить ее самим. Сын стал обзванивать все службы и инстанции, но везде получил отказ. Ему предложили увезти за 6000 рублей, но таких денег у них нет. Мир не без добрых людей свою помощь предложила лечащая медсестра Наталья и абсолютно бесплатно увезла с мужем бабушку домой на своей машине, — поведала Олеся.

Она выразила искренние слова благодарности людям, которые лечат людей, ухаживают за больными и делают все возможное, чтобы облегчить их страдания.

— Возможно, у кого то есть желание помочь бабушке. Может, у кого-то остались памперсы или чем-то другим. Она с благодарностью ее примет, родни у бабули — только сын. Он большой молодец, очень много сил прикладывает по уходу за бабулечкой. А Регина Леонидовна веселая, волевая, духом не падает, — рассказала Олеся.

Анна Владимирова, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Бердска, категорически опровергла информацию о ценах с тремя нулями на транспортные услуги. По ее словам, в ведении КЦСОН вообще нет машины для перевозки лежачих больных. Есть приспособленная «газель» для инвалидов-колясочников. Заказ автомобиля стоит для взрослых людей 80 рублей в час, для детей — 50 рублей.

— Мы не имеем права возить лежачих, транспорт под них не оборудован. Врачи должны решать вопросы транспортировки своих пациентов — на машинах скорой помощи. Когда речь идет о колясочнике — никаких вопросов с нашей стороны нет. Возим всех, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Пвловна.

Равилю пришлось на руках поднимать маму в квартиру на четвертом этаже. В общей сложности он раз 6 предпринимал такие попытки, в том числе для похождения комиссия для получения инвалидности. Теперь у нее 1 бессрочная группа.

Как рассказал Равиль «Курьер. Среда. Бердск», полтора года назад Регине Леонидовне ампутировали одну ногу, через полгода вторую. Пару недель назад сделали операцию на почках — удалили камни. Все это время мама Равиля лежит.

— Я уже три раза ездил листы заполнял, комиссии были. Но отказывают в выдаче памперсов. Говорят, что она должна быть недееспособной или с недержанием. Как я ее еще раз в Новосибирск повезу? Она лежит в постели. Садиться не могла, потому что был большой камень — кровь шла. Только на лекарствах жила. Пролежни долго лечили, — сообщил Равиль, подчеркнув, что его маме действительно нужны памперсы. Покупать их накладно — каждый день нужно несколько штук.

Инвалидную коляску и противопролежневый матрас они получили от минздрава. По квартире на ней пенсионерка сможет передвигаться. А вот на улицу с четвертого этажа — никак.

Если кто-то готов помочь Регине Леонидовне и Равилю, обращайтесь в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по тел. 3-00-10 или по адресу: ул. К. Маркса, 24.