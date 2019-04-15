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Родители довольны, дети в восторге!

Отличная возможность провести детский день рождения весело.

15.04.2019 Нет комментариев


Родители довольны,
дети в восторге!
Отличная возможность провести детский
день рождения весело
Родители довольны, дети в восторге!
Аниматор - это артист, изображающий различных персонажей. В переводе с латинского «аnima» означает «жизнь, душа». Он оживляет происходящее. С ним обычный день рождения превращается в восторг.

В советские времена их роль выполняли массовики-затейники, сейчас при желании вы может нанять профессионального актера, который в образе Лунтика или Человека-паука развеселит детей. Современный праздник для ребят просто немыслим без них.
Профессиональный аниматор должен обладать опытом и разбираться в детской психологии. А еще, чтобы завести десяток ребятишек, понадобятся невероятная смекалка и харизма.
Совет профессионала - как выбрать хорошего аниматора?

- В идеале у него должно быть педагогическое образование, но есть люди от природы талантливые, которые могут моментально находить контакт с детьми, - считает организатор мероприятий Веста Науменко. - Аниматор - это «гвоздь», на котором держится праздник, и именно от его профессионализма зависит настроение гостей.
Говорят, лучше один раз увидеть. Вы можете оценить по видео-презентации степень профессионализма специалиста и просто определить, нравится ли он вам. Настоящие профессионалы умеют все: танцевать, петь, смешить, находить клад, доставать подарки из рукавов.
Сладкий рай

Вы можете заказать криолабараторию, специалисты которой на ваших глазах сделают наномороженое и устроят селфи в тумане.
Мармеладки, шоколадки, капкейки, гирлянды из конфет и бусы из чупа-чупсов - замечательные впечатления вашим детям обеспечены! Все ребята обожают сладкое, а сколько удовольствия они получат от приготовления сахарной ваты!
Прекрасная новость!
Развлекательные центры Бердска расположены в пешей доступности и открыты для вас в будни и праздники!
Сценарий на ваш выбор

Пиратская вечеринка, школа волшебниц Винкс, посвящение в принцессы. Или квест, во время которого ребятишки приходят на помощь друг другу, развивают смекалку и интеллект! И всенепременно буря эмоций от суперприключений гарантирована! В игровых центрах ребят ждут большой лабиринт, батут, музыкальное сопровождение на любой вкус.
Родители довольны, дети в восторге!
День рождения «под ключ»

Если вы располагаете временем, чтобы искать ведущих, закупать шары, торты и прочее, вы, конечно, можете организовать день рождения самостоятельно. Но в Бердске вы можете заказать праздник «под ключ».
А это значит, что украшение зала, выступление аниматоров, шоу-программа и торт на заказ ложатся на плечи профессионалов. Они подарят вашему ребенку яркий и незабываемый праздник. К такому дню рождения равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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