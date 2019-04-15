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Пенсионер теряет деньги при переходе в негосударственный пенсионный фонд

Досрочный перевод пенсионных накоплений может повлечь за собой финансовые потери. По итогам 2018 года могут составить более 10 млрд рублей.

15.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пенсионер теряет деньги при переходе в негосударственный пенсионный фонд

Треть населения Бердска сейчас составляют пенсионеры

ВЭБ РФ подсчитал потери россиян от досрочного перевода средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в НПФ. По предварительным подсчетами они могут составить более 10 млрд рублей. Напомним, что ВЭБ РФ является государственной управляющей кампании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями.

Как оценивают эксперты, больше всего от потерь могут пострадать граждане при досрочной смене страховщика, так как они могут потерять инвестдоход за 3 года. Речь идет о тех гражданах, чей инвестиционный доход был зафиксирован 31 декабря 2015 года (у кого сменился страховщик в 2011 году и ранее или о «молчунах»). Если же заявление о досрочном переводе поступит в следующем году, то потери могут составить ещё большую сумму – инвестиционный доход за 4 последних года (в зависимости от накопленной ранее суммы это может быть значительный размер).

Напомним, что с 2015 года вступило в силу новое правило, по которому граждане могут без каких-либо финансовых потерь менять одного страховщика на другого (один пенсионный фонд на другой) не чаще одного раза в 5 лет. При этом законодательно по-прежнему осталось право смены страховщика каждый год, но здесь необходимо весьма взвешенно подходить к данному вопросу, так как возможна потеря инвестиционного дохода.

В 2019 году граждан начнут уведомлять о конкретных суммах возможных финансовых потерь при досрочном переводе средств пенсионных накоплений, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела управления ПФ Бердска Татьяна Кондрюкова.

-Также обращаем внимание, что с 2019 года подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому можно только лично (через представителя) в Пенсионном фонде или через портал госуслуг. Направить данное заявление через филиалы МФЦ или почтой теперь нельзя, — отметила Татьяна Лернидовна.

Если гражданин подал заявление о переходе, а потом передумал, то необходимо будет направить уведомление об отказе от смены страховщика. Если же уведомление направлено не будет, то к рассмотрению будет принято то заявление, которое было подано первым.

Также при переходе в НПФ необходимо указать реквизиты договора с этим негосударственным пенсионным фондом. В противном случае заявление останется без рассмотрения.


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