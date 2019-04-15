Провалился асфальт у спорткомплекса «Зима-Лето» в Бердске

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Рогачёвский плывун вылез на Лунной.
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это та лунная, которую пятый год приоритетно вылизывают в ущерб ключевой, рогачёва и павлова? и, главное, место какое знаковое выбрала
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«Плавун».
Так называемый «плавун» время от времени появляется то там, то здесь и наводит ужас на население Берска.
Власти Бердска не могут проконтролировать его подземное скрытное перемещение, поэтому не несут никакой ответственности за это.
Пробовали объявить его в розыск с помощью экстрасенсов, но те почему-то указали им на их карманы с бумажниками и зарубежные счета.
От помощи экстрасенсов пришлось отказаться…
Господи, помоги — нашли на Бердск засуху!!!
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