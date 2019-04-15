Провалился асфальт у спорткомплекса «Зима-Лето» в Бердске

Очередная яма появилась на дорожной карте Бердска.

-Сейчас столкнулись с проблемой — начала проваливаться ул. Лунная. Мы уже связались с отделом транспорта и дорожного хозяйства: для того, чтобы не допустить аварийную ситуацию, необходимо изменить схему движения транспорта, — доложил на совещании чиновников начальник УЖКХ Максим Совбанов.

К провалу асфальта в районе спорткомплекса «Зима-Лето» привел так называемый «плавун», нередкая причина провалов в весенний период, отметил Совбанов. Дорогу планируют восстановить в течение этой недели.

Схему движения транспорта на время ремонта сделают корректно: пустят движение по одной полосе, подчеркнул Максим Флюрович.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск



После обеда 15 апреля транспорт в районе «Зимы-Лета» старательно объезжал образовавшуюся на дороге яму.