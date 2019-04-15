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Провалился асфальт у спорткомплекса «Зима-Лето» в Бердске

На время ремонта движение транспорта по дороге из микрорайона Белокаменного будет происходить по одной полосе.(ВИДЕО)

15.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Провалился асфальт у спорткомплекса «Зима Лето» в Бердске

После обеда 15 апреля участок дороги с образовавшейся ямой еще не перекрыли

Очередная яма появилась на дорожной карте Бердска.

-Сейчас столкнулись с проблемой — начала проваливаться ул. Лунная. Мы уже связались с отделом транспорта и дорожного хозяйства: для того, чтобы не допустить аварийную ситуацию, необходимо изменить схему движения транспорта, — доложил на совещании чиновников начальник УЖКХ Максим Совбанов.

К провалу асфальта в районе спорткомплекса «Зима-Лето» привел так называемый «плавун», нередкая причина провалов в весенний период, отметил Совбанов. Дорогу планируют восстановить в течение этой недели.

Схему движения транспорта на время ремонта сделают корректно: пустят движение по одной полосе, подчеркнул Максим Флюрович.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск

После обеда 15 апреля транспорт в районе «Зимы-Лета» старательно объезжал образовавшуюся на дороге яму.


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(3) Комментариев

  1. Владимир Ильич

    Рогачёвский плывун вылез на Лунной.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • zizou

      это та лунная, которую пятый год приоритетно вылизывают в ущерб ключевой, рогачёва и павлова? и, главное, место какое знаковое выбрала *CRAZY*

      Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    «Плавун».
    ;)
    Так называемый «плавун» время от времени появляется то там, то здесь и наводит ужас на население Берска.
    Власти Бердска не могут проконтролировать его подземное скрытное перемещение, поэтому не несут никакой ответственности за это.
    Пробовали объявить его в розыск с помощью экстрасенсов, но те почему-то указали им на их карманы с бумажниками и зарубежные счета.
    От помощи экстрасенсов пришлось отказаться…
    Господи, помоги — нашли на Бердск засуху!!!
    *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 0

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