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Чайхана — воплощение восточных традиций

Чайхана — приятное заведение для времяпровождения взрослых и детей.

15.04.2019 Фото: restcafe.ru Нет комментариев
 
Чайхана воплощение восточных традиций
Сегодня все чаще можно встретить понятие «chill out». Из разговорного английского оно дословно переводится как «расслабляющий отдых». Такое определение часто сопровождает различные заведения ресторанного иътипа. В частности при желании , подробнее узнать известном chill out ресторане «Чайхона№1» здесь.
Обычно, в чайхане посетители собираются для длительного времяпровождения. В таких заведениях делается акцент на восточных традициях. Обсуждать какие-либо вопросы или просто насладится отдыхом в Средней Азии в спешке не принято.
В современной чайхане можно не только насладиться изысканным ароматом чая, но и вкусно поесть. В процессе этого можно не спеша обсудить последние новости или пообщаться на любые темы. Интерьер ресторанного заведения вполне способствует расслаблению.
В чайхане имеются мягкие подушки и ковры. Вокруг столов установлены низкие мягкие диваны. Такая дизайнерская обстановка максимально приближает к духу восточных стран, а значит, создает особый настрой при общении. Гостям предлагаются, как правило, блюда восточной кухни. Особо популярным является плов.
В восточных странах по традиции чайхану посещают только мужчины. Но, безусловно, в современной Москве заведение часто посещают семьями. Для детей здесь готовят уникальные восточные сладости, такие как ароматная халва или фруктовые сиропы. «Чайхона №1» — это настолько популярное заведение, что для времяпровождения в праздники и выходные столик лучше заранее забронировать.
Сегодня открытие чайханы является выгодным бизнесом. И это вполне объяснимо, ведь такое заведение востребовано в любое время года. Горячий чай уже на протяжении веков не теряет своей актуальности. Напиток любим многими, ведь он позволяет летом позволяет убрать жажду, а зимнюю стужу согреть.
Идей для оформления чайханы огромное множество, поэтому сделать заведение уникальным не составит труда. Для привлечения посетителей можно предлагать не только традиционные блюда восточной кухни, но и разработать собственные оригинальные ноу-хау. Разнообразие напитков и блюд всегда является привлекающим фактором для тех, кто стремиться расслабиться в свое удовольствие.


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