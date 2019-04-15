Чайхана — воплощение восточных традиций

Сегодня все чаще можно встретить понятие «chill out». Из разговорного английского оно дословно переводится как «расслабляющий отдых». Такое определение часто сопровождает различные заведения ресторанного иътипа. В частности при желании , подробнее узнать известном chill out ресторане «Чайхона№1» здесь.
Обычно, в чайхане посетители собираются для длительного времяпровождения. В таких заведениях делается акцент на восточных традициях. Обсуждать какие-либо вопросы или просто насладится отдыхом в Средней Азии в спешке не принято.
В современной чайхане можно не только насладиться изысканным ароматом чая, но и вкусно поесть. В процессе этого можно не спеша обсудить последние новости или пообщаться на любые темы. Интерьер ресторанного заведения вполне способствует расслаблению.
В чайхане имеются мягкие подушки и ковры. Вокруг столов установлены низкие мягкие диваны. Такая дизайнерская обстановка максимально приближает к духу восточных стран, а значит, создает особый настрой при общении. Гостям предлагаются, как правило, блюда восточной кухни. Особо популярным является плов.
В восточных странах по традиции чайхану посещают только мужчины. Но, безусловно, в современной Москве заведение часто посещают семьями. Для детей здесь готовят уникальные восточные сладости, такие как ароматная халва или фруктовые сиропы. «Чайхона №1» — это настолько популярное заведение, что для времяпровождения в праздники и выходные столик лучше заранее забронировать.
Сегодня открытие чайханы является выгодным бизнесом. И это вполне объяснимо, ведь такое заведение востребовано в любое время года. Горячий чай уже на протяжении веков не теряет своей актуальности. Напиток любим многими, ведь он позволяет летом позволяет убрать жажду, а зимнюю стужу согреть.
Идей для оформления чайханы огромное множество, поэтому сделать заведение уникальным не составит труда. Для привлечения посетителей можно предлагать не только традиционные блюда восточной кухни, но и разработать собственные оригинальные ноу-хау. Разнообразие напитков и блюд всегда является привлекающим фактором для тех, кто стремиться расслабиться в свое удовольствие.
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