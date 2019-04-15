Умер от голода новорожденный мальчик в Нижегородской области

В Нижегородской области родители признаны виновными в убийстве своего ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию.

Собранные следственными органами СКР по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летней женщине и ее 34-летнему мужу в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что 7 апреля 2017 года у подсудимой родился сын. Оба родителя мальчика ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию сына, систематически лишали его питания, соответствующего возрасту ребенка, не обеспечивали за ним должный уход.

В результате умышленных противоправных действий подсудимых у новорожденного развилось тяжелое заболевание. Только после того, как 21 июля 2017 года на прогулке отец заметил, что мальчик уже перестал подавать признаки жизни, он вызвал «скорую помощь».

Ребенок госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную малышу медицинскую помощь, 11 декабря 2017 года он скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила вследствие длительного ограничения или лишения питания мальчика.

В ходе расследования уголовного дела следователями СК проведен большой объем следственных действий и экспертных исследований. Для установления вменяемости фигурантов проведено несколько стационарных психолого-психиатрических экспертиз, в том числе в ФГУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» и 2 экспертизы в ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко», 3 комплексные судебно-медицинские экспертизы для установления причинно-следственной связи между негативными последствиями для жизни и здоровья ребенка и бездействием родителей. Допрошены участковые педиатры, медсестры, лечащие врачи, медики СМП, специалисты министерства здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования вину в совершенных преступлениях обвиняемые не признали и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ее мужу – 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.