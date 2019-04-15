Show Must Go On: Зеленский ждет Порошенко на дебаты 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19:00 на киевском стадионе “Олимпийский”. Об этом, как передает радиостанция “Эхо Москвы”, сообщили в штабе кандидата.

Порошенко приехал в воскресенье в «Олимпийский», чтобы провести дебаты с Зеленским. Ранее он настаивал именно на этой дате, однако актер с этим не соглашался, предлагая провести дебаты за два дня до второго тура выборов.

Глава государства вместе с музыкантами спел народную песню «Ти ж мене пiдманула», посвятив ее Зеленскому.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко ранее заявил, что на выступление Порошенко в «Олимпийский» пришли 20 тысяч человек.

В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.

Седьмого апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

Источник: РИА Новости