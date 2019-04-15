«Миллион алых роз» россияне назвали любимой песней Аллы Пугачевой

Композиция «Миллион алых роз» стала самой любимой песней Аллы Пугачевой у россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской площадкой Research@mail.ru.

За нее проголосовали 19% опрошенных, сообщает в понедельник, 15 апреля телеканал RT. Вторую строчку занимает «Позови меня с собой» с результатом 18%. Замыкает тройку самых популярных песен российской исполнительницы «Этот мир придуман не нами» (15,5%).

За ней следуют «Любовь, похожая на сон» (15%) и «Айсберг» (14%). В список также вошли «Не отрекаются любя», «Арлекино», «А знаешь, всё еще будет». При этом 1% респондентов сообщили, что любят абсолютно все песни Пугачевой.

В опросе приняли участие 2,4 тыс. россиян старше 12 лет.

15 апреля Алле Пугачевой исполняется 70 лет. Концерт, приуроченный к юбилею певицы, состоится в Кремле 17 апреля.

14 апреля Гостелерадиофонд России опубликовал клип на песню «Айсберг» Аллы Пугачевой, который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Источник: iz.ru