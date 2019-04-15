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Отвалилась уложенная в снег брусчатка в городском парке Искитима

Тротуарная плитка, которую клали по «новой технологии» в теплицах не выдержала испытания весной, как и предполагали искитимцы. Подрядная организация теперь переделывает по гарантийным обязательствам.(ФОТО)

15.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Читателя "Весь Искитим" 2 коммент.
 
 

Отвалилась уложенная в снег брусчатка в городском парке Искитима

А искитимцы говорили, что плитка отвалится

12 апреля в искитимском городском парке начали перекладывать плитку. Об сайт “Весь Искитим” сообщил со ссылкой на горожан, приложивших в доказательство фотографии.

– В парке им. Коротеева подрядчик приступил к исправлению замечаний по брусчатке, – подписал автор фото.

 

Пожаловались на новую плитку в парке культуры и отдыха им. Коротеева в Искитиме его жители сайту «Весь Искитим» 8 апреля. По словам горожан плитка “гуляет”, при том, что земля под ней еще не растаяла.

-Все растает, плитка просядет совсем, – предрекают искитимцы.

Прокомментировать ситуацию «Весь Искитим» попросил замглавы администрации и главного архитектора Искитима Юрия Зубарева.

-В рамках контракта существует гарантийное обязательство. На этой неделе подрядная организация приступает к его исполнению. Комиссия в составе администрации и подрядчиков проводит обследование не только парка, но и других объектов — мосты, дороги и так далее. Назначим сроки и все недочеты будут устранены, все работы будут выполнены в соответствии с нормативами. Такая же ситуация сложилась и на площади Комсомольской, когда брусчатку клали поздно. Конечно, она имела свои недостатки, но ее просто напросто переложили. Так что, ничего страшного в этой ситуации нет — все будет выравнено, переложено и утрамбовано, – заверил Юрий Александрович.

При этом он отметил, что как бы работники не отогревали зимой грунт, весной можно ожидать подобные сюрпризы.

Напомним, в конце ноября 2018 года Искитима поразила технология укладки брусчатки в парке культуры и отдыха им. Коротеева поверх снега. Сайт «Весь Искитим» выяснил у замглавы администрации и главного архитектора Искитима Юрия Зубарева, что технология выкладки тротуара главной аллеи парка в зимнее время продумана и обкатана. О строительном методе чиновник уже доложил в правительство Новосибирской области. По словам Юрия Зубарева, там его услышали и поняли.

-Вся та территория, на которую выкладывается брусчатка, прикрыта баннерами, туда не попадает снег. С участка, на котором планируется класть брусчатку, убирается баннер, устанавливается теплица, к которой подводят газовые калориферы, все прогревается, песок сушится. Только после этого укладывается брусчатка на просушенный как летом грунт. Качество от этого не страдает. Те, кто слухи распускает , что брусчатка укладывается на снег — это вредители какие-то. У нас все под контролем. На месте работают две бригады. В день они укладывают порядка 30 квадратных метров брусчатки, с учетом всей технологической цепочки, – констатировал Юрий Зубарев.

Отвалилась уложенная в снег брусчатка в городском парке Искитима

Отвалилась уложенная в снег брусчатка в городском парке Искитима

Отвалилась уложенная в снег брусчатка в городском парке Искитима


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Курьер сделайте пожалуйста фото репортаж из города Бердска . Ремонт ул Маяковского с тротуарами за федеральные деньги по федеральной программе . Вот время пролетело и что мы видим трещины по перек через каждые 10-20 метров поребрики от асфальта отошли на 1-4 см и туда шпарит вода которая потом рвет асфальт на тротуарах тоже самое бордюры болтаются хотя должны ставится на бетон . вырезки квадратные сделали так и бросили асфальт вокруг уже разрушается а ВЫ НАМ про ИСКИТИМ кто за Бердский бардак ответит или хотя бы отремонтировать заставит ведь должна быть гарантия или она уже давно в карманах Бердских чиновников Нам это интересней Искитимской жизни.

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  2. Аноним

    У нас всё под контролем! Что именно, очередной распил?

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