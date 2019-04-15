Отвалилась уложенная в снег брусчатка в городском парке Искитима
Тротуарная плитка, которую клали по «новой технологии» в теплицах не выдержала испытания весной, как и предполагали искитимцы. Подрядная организация теперь переделывает по гарантийным обязательствам.(ФОТО)
Прокомментировать ситуацию «Весь Искитим» попросил замглавы администрации и главного архитектора Искитима Юрия Зубарева.
-В рамках контракта существует гарантийное обязательство. На этой неделе подрядная организация приступает к его исполнению. Комиссия в составе администрации и подрядчиков проводит обследование не только парка, но и других объектов — мосты, дороги и так далее. Назначим сроки и все недочеты будут устранены, все работы будут выполнены в соответствии с нормативами. Такая же ситуация сложилась и на площади Комсомольской, когда брусчатку клали поздно. Конечно, она имела свои недостатки, но ее просто напросто переложили. Так что, ничего страшного в этой ситуации нет — все будет выравнено, переложено и утрамбовано, – заверил Юрий Александрович.
При этом он отметил, что как бы работники не отогревали зимой грунт, весной можно ожидать подобные сюрпризы.
Напомним, в конце ноября 2018 года Искитима поразила технология укладки брусчатки в парке культуры и отдыха им. Коротеева поверх снега. Сайт «Весь Искитим» выяснил у замглавы администрации и главного архитектора Искитима Юрия Зубарева, что технология выкладки тротуара главной аллеи парка в зимнее время продумана и обкатана. О строительном методе чиновник уже доложил в правительство Новосибирской области. По словам Юрия Зубарева, там его услышали и поняли.
-Вся та территория, на которую выкладывается брусчатка, прикрыта баннерами, туда не попадает снег. С участка, на котором планируется класть брусчатку, убирается баннер, устанавливается теплица, к которой подводят газовые калориферы, все прогревается, песок сушится. Только после этого укладывается брусчатка на просушенный как летом грунт. Качество от этого не страдает. Те, кто слухи распускает , что брусчатка укладывается на снег — это вредители какие-то. У нас все под контролем. На месте работают две бригады. В день они укладывают порядка 30 квадратных метров брусчатки, с учетом всей технологической цепочки, – констатировал Юрий Зубарев.
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Курьер сделайте пожалуйста фото репортаж из города Бердска . Ремонт ул Маяковского с тротуарами за федеральные деньги по федеральной программе . Вот время пролетело и что мы видим трещины по перек через каждые 10-20 метров поребрики от асфальта отошли на 1-4 см и туда шпарит вода которая потом рвет асфальт на тротуарах тоже самое бордюры болтаются хотя должны ставится на бетон . вырезки квадратные сделали так и бросили асфальт вокруг уже разрушается а ВЫ НАМ про ИСКИТИМ кто за Бердский бардак ответит или хотя бы отремонтировать заставит ведь должна быть гарантия или она уже давно в карманах Бердских чиновников Нам это интересней Искитимской жизни.
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У нас всё под контролем! Что именно, очередной распил?
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