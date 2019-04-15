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Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля
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Таки вместо жалоб будут звонить «счастливые» врачи с зарплатой 75 007 рублей и «забуревшие» медсестры с зарплатой 36 965 рублей и благодарить всех и вся, начиная с президента.
http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/15/419432-chinovniki-ne-priznayut-nizkix-zarplat-vrachej
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Так нужно организовывать ежедневный прием жалоб на медицину, а не раз в году.
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«Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля»
В чём смысл этой исповеди, пар выпустить? У нас что, с 24 апреля в НСО, медицина начнёт подчиняться и выполнять приказы лично губернатора Травникова, а не непосредственного начальника, министерства здравоохранения страны?
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