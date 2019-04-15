«Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля»

В общественной приемной губернатора Новосибирской области 24 апреля с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросам организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения и строительства медицинских учреждений на территории Новосибирской области. В «прямой линии» примут участие специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области.

Источник: berdsk.nso.ru