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Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля

В «прямой линии» примут участие специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области.

15.04.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля
В общественной приемной губернатора Новосибирской области 24 апреля с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросам организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения и строительства медицинских учреждений на территории Новосибирской области. В «прямой линии» примут участие специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области.

Источник: berdsk.nso.ru


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Таки вместо жалоб будут звонить «счастливые» врачи с зарплатой 75 007 рублей и «забуревшие» медсестры с зарплатой 36 965 рублей и благодарить всех и вся, начиная с президента. :-D
    http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/15/419432-chinovniki-ne-priznayut-nizkix-zarplat-vrachej

    Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Константин

    Так нужно организовывать ежедневный прием жалоб на медицину, а не раз в году.

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  3. Аноним

    «Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля»

    В чём смысл этой исповеди, пар выпустить? У нас что, с 24 апреля в НСО, медицина начнёт подчиняться и выполнять приказы лично губернатора Травникова, а не непосредственного начальника, министерства здравоохранения страны?

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