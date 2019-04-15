От НДФЛ освободят россиян с низкой зарплатой
Для бабушки с ампутированными ногами не нашлось машины в ЦГБ Бердска для перевозки домой
Россия и НАТО полностью разорвали отношения
Каждый второй россиянин работает не по специальности
Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля
Мусорный коллапс ожидает Россию из-за массовых неплатежей за вывоз мусора
Требует признать нежилым свой старый дом 96-летня фронтовичка из Бердска
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Новую мошенническую схему отъема денег придумали в рунете
Пенсионер теряет деньги при переходе в негосударственный пенсионный фонд
Закон не пройдёт по причине выпадения 2/3 населения из налогообложения. Они там в Думе хоть и на небесах, но знают истину.
9 3
Сделайте таким как Песков и Навка НДФЛ 35%,тогда прибавка в бюджете будет видна.
9 3
вы сами-то, проголосуете, за уменьшение собственных доходов? Вот и Песков с Навкой, и иже с ними, такие же. Денег много не бывает!
6 2
У нашего правительства есть только один цивилизованный выход, после того как людей обманули на всем на чем можно обмануть и унизить людей.Это прогрессивный налог и не 20% как сказал президент, а 75% как в цивилизованных странах.И пусть попробуют не заплатить или спрятать. 25 лет Колымы сразу покажут кто хозяин в этой стране. Другого цивилизованного выхода нет.
9 4
Вы глупец. Сделайте налог 75 процентов, и капитал просто уйдёт за границу, и никакая «колыма» его не удержит. Не будет даже этих 13 процентов, тем более с «колымы». Сейчас один миллиардер платит налогов столько, сколько несколько десятков тысяч обычных граждан.
Уйдет он, остальные больше получать не будут.
2 9
Если этот капитал свободно пустить голым и босым заграницу, то он никуда не уйдет по собственному желанию.
А из-за колючей проволоки он вообще откажется от средств производства и зарубежных счетов в пользу РФ казны.
Но Сталина-то нет.
6 6
Чтобы вернуть доверие президент должен инициировать решения по тому,чтобы дать правовую оценку всем тем кто грабил и растаскивал страну.Другого выхода у него нет. Пройдет еще сто лет,но люди будут помнить и не простят всего унижения. И сделать это нужно сейчас, а то уже главный приватизатор собрался на пенсию.Я имею ввиду рыжего.
5 2
Вы предлагаете нашему всеми любимому Президенту, эмммм «дать правовую оценку» своим сказочно разбогатевшим друзьям по питерской подворотне, известными ноне как «Кооператив Озеро»
Собирает он такой всех своих сечиных, ротенбергов, дерипасок, якуниных, фурсенок и прочих тимченок и говорит, дорогие мои сердечные друзья, мы с вами уже почти 30 лет крутим и мутим делишки, вы все стали миллиардерами, дружба-дружбой, но, настала пора давать правовую оценку всем тем кто грабил и растаскивал страну Все присутствующие в шоке, немая сцена, занавес, Конец А что, отличный материал для какого крупнобюджетного сериала в жанре фэнтези получился Дядя Вова в параллельной Вселенной
5 5
Ответ Луке. Посмотрите на опыт Китая.Никто не убежал и деньги вернул.Нужна политическая воля и все встанет на свои места.
8 4
Ога, освободят Держи карман шире, единственное, от чего Правительство может освободить дорогой глубинный российский народ, так это от последних сбережений и от веры в хоть какое-то приемлемое для нормальной жизни будущее
6 5
Игра с налогами ни к чему хорощему для страждущих справедливости не приведет. Будут со всех спрашивать. В основном с обычного населения конечно. С угрозой уголовки, доносами и тп.
А 75% уже давно отменили во Франции. Этого и следовало ожидать, уходят от таких непомерных налогов.
0 2