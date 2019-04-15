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От НДФЛ освободят россиян с низкой зарплатой

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

15.04.2019 Фото: pixabay 11 коммент.
 
От НДФЛ освободят россиян с низкой зарплатой

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Об этом «Известиям» рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.

По данным Росстата граждан, чей заработок не превышает 13,8 тыс. рублей, в 2017 году (за 2018 год сведений еще нет) насчитывалось 15,2% по стране, то есть примерно 11 млн человек.

Как рассказал «Известиям» Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов (представляет сторону работников в РТК), консультации о введении налогового вычета пока не проводились.

В свою очередь, опрошенные «Известиями» эксперты называют эту меру справедливой, однако предупреждают о том, что может увеличиться доля «серых» заработков.

Источник: iz.ru


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    Закон не пройдёт по причине выпадения 2/3 населения из налогообложения. Они там в Думе хоть и на небесах, но знают истину.

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  2. Аноним

    Сделайте таким как Песков и Навка НДФЛ 35%,тогда прибавка в бюджете будет видна.

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    • Аноним

      вы сами-то, проголосуете, за уменьшение собственных доходов? Вот и Песков с Навкой, и иже с ними, такие же. Денег много не бывает! 8)

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  3. Бердчанин

    У нашего правительства есть только один цивилизованный выход, после того как людей обманули на всем на чем можно обмануть и унизить людей.Это прогрессивный налог и не 20% как сказал президент, а 75% как в цивилизованных странах.И пусть попробуют не заплатить или спрятать. 25 лет Колымы сразу покажут кто хозяин в этой стране. Другого цивилизованного выхода нет.

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    • Лука

      Вы глупец. Сделайте налог 75 процентов, и капитал просто уйдёт за границу, и никакая «колыма» его не удержит. Не будет даже этих 13 процентов, тем более с «колымы». Сейчас один миллиардер платит налогов столько, сколько несколько десятков тысяч обычных граждан.
      Уйдет он, остальные больше получать не будут.

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      • Аноним

        Если этот капитал свободно пустить голым и босым заграницу, то он никуда не уйдет по собственному желанию.

        А из-за колючей проволоки он вообще откажется от средств производства и зарубежных счетов в пользу РФ казны.

        Но Сталина-то нет. :-D

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  4. Бердчанин

    Чтобы вернуть доверие президент должен инициировать решения по тому,чтобы дать правовую оценку всем тем кто грабил и растаскивал страну.Другого выхода у него нет. Пройдет еще сто лет,но люди будут помнить и не простят всего унижения. И сделать это нужно сейчас, а то уже главный приватизатор собрался на пенсию.Я имею ввиду рыжего.

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    • Поросёнок Пётр

      Вы предлагаете нашему всеми любимому Президенту, эмммм «дать правовую оценку» своим сказочно разбогатевшим друзьям по питерской подворотне, известными ноне как «Кооператив Озеро» ;)
      Собирает он такой всех своих сечиных, ротенбергов, дерипасок, якуниных, фурсенок и прочих тимченок и говорит, дорогие мои сердечные друзья, мы с вами уже почти 30 лет крутим и мутим делишки, вы все стали миллиардерами, дружба-дружбой, но, настала пора давать правовую оценку всем тем кто грабил и растаскивал страну =-O Все присутствующие в шоке, немая сцена, занавес, Конец :-D А что, отличный материал для какого крупнобюджетного сериала в жанре фэнтези получился :-D Дядя Вова в параллельной Вселенной ;)

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  5. Бердчанин

    Ответ Луке. Посмотрите на опыт Китая.Никто не убежал и деньги вернул.Нужна политическая воля и все встанет на свои места.

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  6. Поросёнок Пётр

    Ога, освободят :-D Держи карман шире, единственное, от чего Правительство может освободить дорогой глубинный российский народ, так это от последних сбережений и от веры в хоть какое-то приемлемое для нормальной жизни будущее ;)

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  7. Аноним

    Игра с налогами ни к чему хорощему для страждущих справедливости не приведет. Будут со всех спрашивать. В основном с обычного населения конечно. С угрозой уголовки, доносами и тп.

    А 75% уже давно отменили во Франции. Этого и следовало ожидать, уходят от таких непомерных налогов.

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