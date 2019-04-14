Рецидивист вонзил нож в живот полицейского в Бердске

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ну чего эе им на дачах то не отдыхалось…вроде как соседи..
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С приходом нового начальника отдела только все хуже стало. За три с небольшим месяца начальник следствия, оперативники в тюрьме. ППС бухаетна дачах с бродягами.
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ЭЭЭЭ,а может полицай выпимший преизрядно полномочия превысил???Ведь не секрет,что и они выпивают,а потом по причине духовной опустошенности их «несет»…стоит не предвзято разобраться…хотя что у нас бывает не предвзято…
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Если помрет потеперпевший, удалено на полжизни своей глупой присядет. В чем такие люди видят смысл своего существования? И его уже ничего бы не спасло, не посалили бы за это, так за другое. Выйдет данный экземпляр туберкулезным доходягой, нужным быть может только своей маме. И на зоне героем ему не стать, потому как герои они первыми гибнут, не могут они компромисс найти в отношениях с людьми. Начинают или руками махать или ножами, изза понта корявого.
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Если виновен?Пусть сидит.НО разобраться надо тщательно.Пострадавшему выздоровления конечно.
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