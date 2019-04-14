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Рецидивист вонзил нож в живот полицейского в Бердске

Конфликт произошел 13 апреля во время отдыха на даче. Компании находились на разных участках.

14.04.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск 5 коммент.
 
Рецидивист вонзил нож в живот полицейского в Бердске

Полицейского ранили ножом в Бердске

В субботу, 13 апреля, около 18.00 между отдыхающими на соседних участках в одном из СНТ Бердска произошел конфликт. В перепалке ранее судимый 23-летний мужчина ударил ножом полицейского отдела МВД Бердска, который числится сотрудником ППС.

Раненый, по информации «Курьер.Среда.Бердск», сам обратился в ЦГБ и до сих пор находится в  больнице. Он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

По предварительной информации, сотрудник отдела МВД по Бердску не был «при исполнении» во время инцидента. Но, дескать, так ему отомстил молодой рецидивист, ранее неоднократно судимый за то, что полицейский его задерживал.

Официальные комментарии по происшествию в Следственном комитете и управлении МВД по Новосибирской области обещали дать в понедельник утром. Подозреваемый в нападении на полицейского задержан.

Подробности — в ближайшее время.


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(5) Комментариев

  1. Зверь

    ну чего эе им на дачах то не отдыхалось…вроде как соседи..

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  2. Аноним

    С приходом нового начальника отдела только все хуже стало. За три с небольшим месяца начальник следствия, оперативники в тюрьме. ППС бухаетна дачах с бродягами.

    Thumb up 3 Thumb down 5

  3. Аноним

    ЭЭЭЭ,а может полицай выпимший преизрядно полномочия превысил???Ведь не секрет,что и они выпивают,а потом по причине духовной опустошенности их «несет»…стоит не предвзято разобраться…хотя что у нас бывает не предвзято…

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  4. Ванван

    Если помрет потеперпевший, удалено на полжизни своей глупой присядет. В чем такие люди видят смысл своего существования? И его уже ничего бы не спасло, не посалили бы за это, так за другое. Выйдет данный экземпляр туберкулезным доходягой, нужным быть может только своей маме. И на зоне героем ему не стать, потому как герои они первыми гибнут, не могут они компромисс найти в отношениях с людьми. Начинают или руками махать или ножами, изза понта корявого.

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  5. Аноним

    Если виновен?Пусть сидит.НО разобраться надо тщательно.Пострадавшему выздоровления конечно.

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