Рецидивист вонзил нож в живот полицейского в Бердске

В субботу, 13 апреля, около 18.00 между отдыхающими на соседних участках в одном из СНТ Бердска произошел конфликт. В перепалке ранее судимый 23-летний мужчина ударил ножом полицейского отдела МВД Бердска, который числится сотрудником ППС.

Раненый, по информации «Курьер.Среда.Бердск», сам обратился в ЦГБ и до сих пор находится в больнице. Он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

По предварительной информации, сотрудник отдела МВД по Бердску не был «при исполнении» во время инцидента. Но, дескать, так ему отомстил молодой рецидивист, ранее неоднократно судимый за то, что полицейский его задерживал.

Официальные комментарии по происшествию в Следственном комитете и управлении МВД по Новосибирской области обещали дать в понедельник утром. Подозреваемый в нападении на полицейского задержан.

Подробности — в ближайшее время.