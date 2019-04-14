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Фото: Может, кому нужен охранник в частный дом?

Будет, скорее всего, крупный пес-мальчик.

14.04.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
13 апреля возле дома 53 на улице Ключевая найден щенок. У нас есть собака и кот, оставить не можем. Может, кому нужен охранник в частный дом? Будет, скорее всего, крупный пес-мальчик.

Фото: Может, кому нужен охранник в частный дом?


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