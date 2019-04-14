Фото: Может, кому нужен охранник в частный дом?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала13 апреля возле дома 53 на улице Ключевая найден щенок. У нас есть собака и кот, оставить не можем. Может, кому нужен охранник в частный дом? Будет, скорее всего, крупный пес-мальчик.