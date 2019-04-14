Рухнул мост, соединяющий деревни в Венгеровском районе

13 апреля в деревне Козловка Новосибирской области в Венгеровском районе рухнул мост из-за сильного давления воды и засоренной трубы. К счастью никто не пострадал, пишут пользователи группы АСТ-54.

Дорога через мост вела в село Венгерово. Мост являлся регулятором уровня воды, и если всё это размоет, Туруновку и Козловку водой, так сказать, «обделят».