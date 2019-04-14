SOS: Ориентировку с фото педофила распространяют в школах Новосибирска

В школах Новосибирска распространяют ориентировку на педофила, пишут пользователи в соцсетях новосибирцы.

Ищут мужчину 35-40 лет, который 11 марта совершил «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц». Преступление произошло у дома по ул. Забалуева, 17. Кроме этого в ориентировке сообщается об еще одном факте насильственных действий в отношении детей — 5 марта в дневное время суток у дома № 21/1 по ул. Забалуева.

Подозреваемый был в синей куртке и серых джинсах, черных кроссовках, черной шапке.

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