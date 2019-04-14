Нефть может упасть до $40 за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов допустил возможность снижения цен на нефть до $40 за баррель в случае отказа от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Об этом он сказал журналистам в кулуарах ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, пишет ТАСС.

«Есть дилемма, что нам дальше с ОПЕК делать: терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения? [В последнем случае] цены [на нефть] снизятся, и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизятся, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи. Поэтому когда-то должно это случиться, хотя спрос мировой где-то на миллион баррелей в сутки прирастает, как наши коллеги говорят», — сказал вице-премьер.

В случае выхода из режима сокращения добычи «цена нефти может снизиться», допустил он. «Мы с вами видели, что это было и $40, и менее $40 за баррель. Весь вопрос в следующем — насколько это долго продлится. Может продлиться и полгода, может, и год», — рассуждает вице-премьер. При этом Силуанов отметил, что «решения по этой части нет». «Согласятся ли с такой дальнейшей тенденцией партнеры из ОПЕК — не знаю», — сказал он.

Снижение цены нефти скажется на курсе рубля, добавил он. «Безусловно, мы это почувствуем на себе. Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть», — заключил он.

Сокращать или наращивать добычу?

В начале недели возможность восстановления добычи в рамках ОПЕК+ после июня допустили глава Минэнерго РФ Александр Новак и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако переход от сокращения к росту не означает выход России из соглашения с ОПЕК. Президент России Владимир Путин, комментируя сделку на Международном Арктическом форуме, заявил, что сотрудничество с ОПЕК будет продолжаться.

Цена нефти Brent в начале апреля превысила отметку $71 впервые с ноября 2018 года, когда волатильность на рынке обострилась из-за санкций США против Ирана. Между тем, в ОПЕК+ не раз говорили о том, что комфортным является коридор цен от $50 до $60 за баррель.

О расходовании средств ФНБ

Правительство может принять решение не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже при достижения порога инвестирования в 7% ВВП, если цена не нефть упадет до отметки $30-40 за баррель, сказал Силуанов.

«Мы сейчас заинтересованы в дополнительном стимулировании экономики, и это [средства ФНБ] один из ресурсов для стимулирования экономики. Можно не тратить, конечно, если мы увидим сейчас, что цена [на нефть] будет $30 или $40 за баррель. Конечно, ни до каких инвестиционных проектов. Будем держать эти деньги для финансирования наших расходов», — сообщил Силуанов.

Речь идет об инвестировании средств ФНБ при достижении объема фонда в 7% ВВП, которое ожидается уже про итогам 2019 года.

Первый вице-премьер пояснил, что если средства ФНБ будут тратиться в России, то это ослабит бюджетное правило, так как курс рубля будет укрепляться. Вложения возможны в российские инфраструктурные проекты длительного действия. «В большей степени эти средства можно было бы использовать на продвижение нашей продукции вовне. Экспортные кредиты», — сказал Силуанов.

Как сообщалось ранее, объем ФНБ за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля. Силуанов ранее прогнозировал, что объем ФНБ достигнет 7% ВВП в конце 2019 года — начале 2020 года. После этого Минфин может начать инвестировать средства ФНБ.

В 2019 году Минфин будет разрабатывать подходы к вложению средств фонда, добавил он.