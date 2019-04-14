Четверо пострадали в столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Chaser в Новосибирске

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Нефть может упасть до $40 за баррель
Скандал: Единоросс нарушил правила тишины в день выборов в горсовет Бердска
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