Четверо пострадали в столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Chaser в Новосибирске

13 апреля около 22.00 в Новосибирске на Мочищенском шоссе водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», следовавший со стороны улицы Жуковского в сторону Красного проспекта, при совершении левого поворота совершил столкновение с автомобилем «Тойота Чайзер», двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП были травмированы четыре человека, находившиеся в автомобиле «Тойота Чайзер», в том числе водитель 1997 года рождения, две пассажирки 1997 и 1999 годов рождения и пассажир 1999 года рождения. Больше всех пострадала девушка 1997 года рождения, получившая ушиб головного мозга и комбинированную (сочетанную) травму. У других пострадавших — травмы головы и переломы различных частей тела.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.