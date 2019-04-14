Почему народ так ведется на фонограмму?

Рухнул мост, соединяющий деревни в Венгеровском районе
SOS: Ориентировку с фото педофила распространяют в школах Новосибирска
Нефть может упасть до $40 за баррель
Скандал: Единоросс нарушил правила тишины в день выборов в горсовет Бердска
Четверо пострадали в столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Chaser в Новосибирске
Черный дым окутал Микрорайон от горящего здания на строительной площадке в Бердске
Отжимает окна и ворует драгоценности и телефоны 29-летний житель Бердска
Спасатель из Бердска: Я не боюсь мертвых тел. Я даже смерти не боюсь
Как и все: президент Путин стал «беднее» в 2018 году
а «кто, если не Путин»? )))
так же и в музыке своя музыкальная мафия,которая хлебное место никому не уступит….)
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Вит, разве у нас в стране запретили шоубизмафию?
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Ну нет же. тока теперь грузины рулят. 50% росс.эстрады — выходцы из Грузии. ну и останки приебалтийских «звёзд».
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«тока теперь грузины рулят.»
а знали б вы, кто «рулит» Русским лото ..) и куда в основном уходят деньги с «государственных» лотерей..))
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Это палка о двух концах. Не всегда живой голос лучше фонограммы. Была как-то на концерте Анны Вески, так она была простужена, пела еле еле. Даже для интереса посмотрите своих любимых артистов в ютубе — сравните качество пения живьем на концертах или записи из студии Когда они снимают клип, или в студии записывают песню, они здоровы, выспались, в хорошей форме. Повторяют запись, пока не достигнут совершенства. И получается идеально! Приятно послушать.
А на концертах что? То хрипят, то сипят, то уставшие какие-то, то просто поют плохо, в общем, часто от совершенства далеко! Как получится! В этом смысле, фонограмма рулит! Нет, я не против хорошей фонограммы!!!
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Фонограмма в интерне от 0 до 50 рублей.
А «живой» голос на концерте от 1000 до 5000 рублей
Если нет разницы, зачем платить больше.
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“Я профессиональный музыкант, играл по всему миру.”
Можно с этого места поподробнее?
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