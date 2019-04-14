Почему народ так ведется на фонограмму?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал​По-моему, я ещё не родился, когда Ротару блажила свою «хуторянку». И Леонтьев, спев свой «дельтаплан» лет 600 назад, сразу рванул в Амэрику. Вайкуле ваще презирает «русских». Вот почему наши люди такие наивные? Ротару уже лет 20 не поёт, после операции на горле. Я профессиональный музыкант, играл по всему миру. Почему люди так ведутся на фонограмму? Похоже, это просто «момент участия» в чём-то. В России столько талантов, шоу «Голос» тому пример. Но нет же — старые певцы никому не дадут развиваться — это же их «наследие».