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Почему народ так ведется на фонограмму?

Но нет же — старые певцы никому не дадут развиваться — это же их «наследие».

14.04.2019 7 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
​По-моему, я ещё не родился, когда Ротару блажила свою «хуторянку». И Леонтьев, спев свой «дельтаплан» лет 600 назад, сразу рванул в Амэрику. Вайкуле ваще презирает «русских». Вот почему наши люди такие наивные? Ротару уже лет 20 не поёт, после операции на горле. Я профессиональный музыкант, играл по всему миру. Почему люди так ведутся на фонограмму? Похоже, это просто «момент участия» в чём-то. В России столько талантов, шоу «Голос» тому пример. Но нет же — старые певцы никому не дадут развиваться — это же их «наследие».


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    а «кто, если не Путин»? )))
    так же и в музыке своя музыкальная мафия,которая хлебное место никому не уступит….)

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Аноним

    Вит, разве у нас в стране запретили шоубизмафию?

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Вит

      Ну нет же. тока теперь грузины рулят. 50% росс.эстрады — выходцы из Грузии. ну и останки приебалтийских «звёзд». *CRAZY*

      Thumb up 2 Thumb down 0

      • Аноним

        «тока теперь грузины рулят.»
        а знали б вы, кто «рулит» Русским лото ..) и куда в основном уходят деньги с «государственных» лотерей..))

        Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Анна автоледи

    Это палка о двух концах. Не всегда живой голос лучше фонограммы. Была как-то на концерте Анны Вески, так она была простужена, пела еле еле. Даже для интереса посмотрите своих любимых артистов в ютубе — сравните качество пения живьем на концертах или записи из студии Когда они снимают клип, или в студии записывают песню, они здоровы, выспались, в хорошей форме. Повторяют запись, пока не достигнут совершенства. И получается идеально! Приятно послушать.

    А на концертах что? То хрипят, то сипят, то уставшие какие-то, то просто поют плохо, в общем, часто от совершенства далеко! Как получится! В этом смысле, фонограмма рулит! Нет, я не против хорошей фонограммы!!!

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    • Аноним

      Фонограмма в интерне от 0 до 50 рублей.
      А «живой» голос на концерте от 1000 до 5000 рублей
      Если нет разницы, зачем платить больше. *DRINK*

      Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Аноним

    “Я профессиональный музыкант, играл по всему миру.”
    Можно с этого места поподробнее?

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