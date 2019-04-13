Кто разрешает бродить по вагонам поюще-играющим коробейникам?

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Я вот люблю электрички. Никаких пробок. До работы добираюсь за 47 минут. Мои коллеги, живущие в Новосибирске — от часа до двух. Бесит лишь одно — поюще-играющие «коробейники», которых мы все вынуждены слушать. Интересно, а кто им разрешает бродить по вагонам?