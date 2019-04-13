Черный дым окутал Микрорайон от горящего здания на строительной площадке в Бердске

13 апреля около 17.00 загорелось здание бывшей администрации парковки, а ранее — рынка около ТЦ в Микрорайоне Бердска. Дым окутал автодорогу и кольцо. А так же дома.

Сейчас на территорию, огороженную строительным забором, ходят бомжи и водители маршруток справлять нужду.

На месте работает одна пожарная машина. Приехала полиция. Собрались зеваки.

