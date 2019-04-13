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Какие звуки издает лиса?

Собака лает, кошка мяукает, а Лиса что делает??

13.04.2019 Один комментарий
 
В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети Одноклассники написала Любовь:

Помогите, пожалуйста, спросили тут меня: «Какие звуки издает лиса»? А я и не знаю. Собака лает, кошка мяукает, а Лиса что делает??


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(1) Комментарий

  1. Крылов

    Лиса сыр доедает :-D

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