Как и все: президент Путина стал «беднее» в 2018 году

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб., говорится в опубликованной на сайте Кремля декларации главы государства о доходах, расходах и имуществе. Это на 10 млн руб. меньше, чем в 2017 году (18 млн 728 тыс. 268 руб.),— в той сумме были учтены средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Состав недвижимого имущества президента России не изменился: квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании господина Путина также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Президент по-прежнему является обладателем двух автомобилей «Волга» ГАЗ М21, внедорожника «Нива» и прицепа «Скиф».

Руководитель администрации президента Антон Вайно уменьшил свой доход с 255,84 млн до 9,6 млн рублей. При этом у господина Вайно появился земельный участок площадью 5749 кв. м и здание площадью 1227 кв. м. Первые замглавы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко задекларировали доход соответственно 10,5 млн руб. и 66,6 млн руб.

Замглавы администрации — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заработал 12,8 млн руб. При этом доход его жены Татьяны Навки — в 17 раз больше (218,6 млн руб.).

Другие замглавы администрации Магамедсалам Магамедов и Владимир Островено заработали 8,3 и 8,9 млн руб. соответственно.

Среди помощников президента наибольший доход задекларировал Игорь Левитин — 16,5 млн руб.