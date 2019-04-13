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Премьер Медведев получил 9,9 млн рублей дохода в 2018 году

У него есть квартира, два классических автомобиля советской эпохи — ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Супруга ничего не заработала в прошлом году.

13.04.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Премьер Медведев получил 9,9 млн рублей дохода в 2018 году

Средний ежемесячный доход премьер-министра в прошлом году составлял 826 тыс. 460 рублей

Доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева за 2018 год составил 9 млн 917 тыс. 510 рублей 76 копеек. Такие данные содержатся в декларации премьера о доходах и имуществе, опубликованной в пятницу на официальном сайте кабмина.

Заработок премьера в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос с 8,6 млн рублей примерно на 16% или на 1,35 млн рублей. Годом ранее декларация фиксировала сокращение дохода главы правительства между 2016 и 2017 годами на 21,6 тыс. рублей, что в аппарате правительства объяснили уменьшением доходов от процентов по банковским вкладам.

Средний ежемесячный доход Медведева в прошлом году составлял 826 тыс. 460 рублей.

Недвижимость и транспорт

В части имущества и транспортных средств в декларации премьера изменений не произошло. Он по-прежнему является собственником квартиры площадью 367,8 кв м. Точно такая же квартира числится в пользовании у его супруги Светланы, которая также владеет двумя машиноместами общей площадью 32,5 кв м. Кроме того, на условиях аренды сроком на 49 лет у премьера есть земельный участок в 47 соток.

Автопарк Медведевых тоже не изменился за прошлый год. Премьер имеет в собственности два классических автомобиля советской эпохи — ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Его супруга владеет более современным Volkswagen Golf, в декларациях прошлых лет указывалось, что этот автомобиль — 1999 года выпуска.

Согласно документу, в прошлом году, как и ранее, супруга председателя правительства не получила никакого дохода.

Сын четы Медведевых Илья — совершеннолетний, а поэтому родители не представляют сведений о его доходах и имуществе.


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