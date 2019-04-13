Спасатель из Бердска: Я не боюсь мертвых тел. Я даже смерти не боюсь

Получила несколько наград за время службы в поисково-спасательном отряде жительница Бердска Наталья Дмитриева. За безупречный труд ее имя занесли на Доску почета Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Она не поднимает тела утопленников из водоемов, не вытаскивает провалившихся в полынью рыбаков, не достает пострадавших из автомобилей, зажатых там во время аварии. Но она является звеном одной цепи, и ее работа тесно переплетается с работой всего отряда.

В 2006 году Наталью «переманили» из регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД в поисково-спасательный отряд. Как ей объяснили, «нужна смышленая и проворная сотрудница», и она бы им подошла. Девушка как раз училась заочно на последнем курсе университета на отделении «финансы и кредит». Ей предложили работать в отряде с кадрами. Вести кадровый учет, делопроизводство и всю аналитику. И бердчанка согласилась.

— Когда все спасатели уезжают в командировку, оставшиеся на базе выходят на дежурство. Если они на выезде — мы дежурим на телефонах. На серьезных происшествиях мне работать никогда не приходилось. Как-то выезжала вместе с группой на спасательные работы в район железнодорожного моста. Тонул рыбак. Мне нужно было делать снимки для отчета. Спасатели подползли к рыбаку, находившиеся рядом люди тоже им помогали вытащить человека из воды. Кстати, очевидцы на месте работы спасателей всегда стараются оказать хотя бы минимальную помощь, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дмитриева.

По словам Дмитриевой, каждый спасатель, заступивший на дежурство, получает определенные задачи. Например, один дежурит на телефоне и отвечает за принятие звонков, за переработку информации и ее дальнейшую передачу. Другой назначается старшим группы и руководит на месте происшествия всеми действиями спасателей. Наталья почти всегда в свое дежурство — оперативный дежурный.

Были случаи, когда все спасатели в срочном порядке выезжали на место происшествия. Практически весь отряд подняли на ноги при обрушении конного клуба «Аллюр», привела пример Наталья Дмитриева.

Работа спасателей зачастую сопряжена с риском для жизни.

Автор видео Галина Панчева



— Каждая водолазная работа связана с риском для жизни. У нас такая вода, что когда погружаешься, то ничего не видно. Водолазы погружаются на дно и пошли по нему. На дне сейчас в наших реках очень много мусора: сети, остатки разного имущества, палки, железо. Можно пораниться, часто бывает, что рвутся костюмы. Нужно иметь с собой нож на тот случай, если запутаешься в сетях. Самое главное — всплыть, когда с тобой что-то случается. На глубине 6-8 метров ничего не видно. Они просто на ощупь идут. Ага, что-то похожее на тело, хватают под мышку и дергают за веревку и всплывают к лодке, либо выходят на берег. Это не только опасно, но и психологически очень тяжело, — объяснила Наталья Андреевна.

За 12 лет работы в поисково-спасательном отряде Наталья не только многому научилась, но и от многого избавилась.

— Я не боюсь мертвых тел. Я даже смерти не боюсь. Не боюсь попасть в опасные ситуации. Я могу всегда рассчитывать на помощь коллег. Даже в быту они могут помочь. Например, я застряла на автомобиле. Обязательно кто-то из них приедет на собственном автомобиле и вытащит. Был у меня такой случай, — рассказала Наталья.

Автор видео Галина Панчева



В поисково-спасательном отряде Наталья познакомилась со своим будущим мужем. Поначалу работали вместе, а затем супруг ушел на службу по контракту в армию. Дмитриевы воспитывают двоих дочерей. Старшая, отличница, заканчивает 11 класс, младшая, 4-летняя кроха, ходит в детский сад.

Наталья отлично водит машину, но кроме этого она имеет права на вождение катера и снегохода. Бердчанка призналась, что не занимается целенаправленно спортом, но форму поддерживает здоровым питанием, длительными прогулками. Летом зачастую ездит на работу на велосипеде. Из Микрорайона. Правда, кратчайшим путем — по лесу. Иногда в хорошую погоду преодолевает это расстояние пешком.

В жизни Натальи есть три увлечения — чтение, путешествия и приготовление десертов.

В прошлом году бердчанка побывала в США. В гостях у сестры. Совсем скоро собирается путешествовать с мужем и младшей дочерью по Европе. Выбрали несколько стран: Австрию, Словакию, Италию, Венгрию. Маршрут путешествия Наташа каждый раз составляет сама.

— Мне нравится все. Я люблю узнавать новое. С удовольствием пробую кухню в каждой стране. Что-то очень приходится по вкусу. И когда приезжаешь домой, пытаешься приготовить. Но так не получается — нет специальных специй, трав, вроде капуста та же, но приготовишь — совсем не то, — поделилась Дмитриева.