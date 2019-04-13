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За «пьяные» ДТП будут карать строже

Самым «смертоносным» месяцем в прошлом году оказался сентябрь, когда в авариях погибли более двух тысяч человек.

13.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
За пьяные ДТП будут карать строже

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса.
Депутат Василий Пискарев подробнее рассказал о возможных изменениях:
—если пострадавший в ДТП по вине пьяного водителя получил тяжкий вред здоровью, нарушителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет);
—если погиб человек — от пяти до двенадцати лет (сейчас от двух до семи лет);
—если жертвами стали два и более человек — от восьми до пятнадцати лет (сейчас от четырех до девяти лет).
В понедельник замглавы Госавтоинспекции Александр Быков сообщил, что в Госдуме рассматривают законопроекты об ужесточении наказания за ряд нарушений ПДД.
Среди них вождение в пьяном виде, без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места ДТП.
Также в Госавтоинспекции рассказали, что лидером по числу жертв аварий в 2018 году стал Краснодарский край. Там ДТП унесли жизни более тысячи человек. На втором месте Московская область (938 погибших), а затем — Ростовская (554).
Самым «смертоносным» месяцем в прошлом году оказался сентябрь, когда в авариях погибли более двух тысяч человек.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Давно пора, алкашам за рулём не место.

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