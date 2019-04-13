На выборы депутата по округу №20 приглашают жителей Бердска

14 апреля 2019 года на территории одномандатного избирательного округа № 20 пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва, сообщает Избирательная комиссия города Бердска. И обращается в горожанам.

Принять участие в выборах смогут избиратели, проживающие в границах избирательного округа № 20.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: город Бердск, ул.Кутузова, 34, здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 «Пеликан».

Проголосовать можно с 8.00 до 20.00 часов 14 апреля 2019 года. При себе необходимо иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

Если 14 апреля вы не сможете прийти на избирательный участок по причине отпуска, командировки, режима трудовой и учебной деятельности, выполнения государственных и общественных обязанностей, состояния здоровья и иных уважительных причин, вы можете проголосовать досрочно с 3 по 13 апреля 2019 года.

Проголосовать досрочно можно в помещении участковой избирательной комиссии № 1355 по адресу: город Бердск, ул.Кутузова, 34, в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов.

Если по состоянию здоровья или инвалидности вы не можете самостоятельно прибыть в день голосования в помещение для голосования, вы вправе проголосовать вне помещения для голосования. Для этого необходимо подать в участковую избирательную комиссию письменное или устное заявление. Заявление можно подать как лично, так и при содействии других лиц, в период с 4 апреля 2019 года до 14.00 часов 14 апреля 2019 года. Телефон участковой избирательной комиссии 2-55-14.