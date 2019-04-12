Все! Запретили продавать сигареты!

Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске
70% россиян живут в режиме строгой экономии
Лицо девушки на березе обнаружила и сфотографировала бердчанка в Академгородке
Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе
В любой контейнер могут выбрасывать мусор жители Бердска
Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска
Нет покупателей на брошенный завод PepsiCo стоимостью 1 млрд рублей в Бердске
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Золотая рыбка: Прекратить учить детей «халяве» хотят чиновники
Дорогу до микрорайона Раздольного отремонтируют в 2020 году в Бердске
В табачных киосках однако
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При чем тут дурость или какой то заговор?
Все проще: лицензия стоит денег, а Мария-РА перешла в режим экономии.
Также же кстати, как и Лента на Комсомольской даже не приобретала лицензию на спиртное.
Короче, не вопите попусту, а разберитесь сначала.
В продсиб вот или быстроном сходите и купите — они не жмутся и покупателям делают удобно.
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В Продсибе в Европе тоже перестали продавать сигареты.
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здоровее будете
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Кстати, интенсивный спорт ещё больше вредит человеческому организму.
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Я очень редко курю. Мне пачки хватает на неделю. Просто хочу спросить — в чём СМЫСЛ всего этого?
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Мне пофиг на сигареты, но нам объявили ещё о вреде чая, кофе, колбасы, шашлыка, напитков., хлеба, яиц, лапши, картошки и т.д.
Если и это уберут из магазинов, то я не знаю что за беспедел получается.
Не все же могут каждый день жрать красную икру, омаров и устриц.
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Утрировать можно бесконечно. Кто же Вам объявил о вреде перечисленных продуктов? Здесь вопрос о другом.
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