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Все! Запретили продавать сигареты!

«Гении» шифровки, блин. Где теперь покупать-то?

12.04.2019 8 коммент.
 
В рубрику «В сообщи свои новости» написал Да уж:
Это что — очередная победа над разумом? Зашёл в «Марию-Ра», что у вокзала, по пути, за сигаретами. И просто офигел. Всё, им запретили торговать табачными изделиями. Теперь не сомневаюсь, что такие «новшества» придумывают или идиоты, или вредители. Сначала (несколько лет назад),  придумали стыдливо прятать сигареты в разных контейнерах у касс, чтоб (не дай бог!), кто-нить душевно ранимый увидел этот беспредел. Про страшилки из клиник на пачках уж промолчу. Вот о ком такая «забота»? Это же дурость полная. Создание людям очередной проблемы. «Гении» шифровки, блин. Где теперь покупать-то? Подскажите нам, неразумным, эти явки, законотворцы офигевшие. От вас одни проблемы…


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    В табачных киосках однако

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    При чем тут дурость или какой то заговор?
    Все проще: лицензия стоит денег, а Мария-РА перешла в режим экономии.
    Также же кстати, как и Лента на Комсомольской даже не приобретала лицензию на спиртное.
    Короче, не вопите попусту, а разберитесь сначала.
    В продсиб вот или быстроном сходите и купите — они не жмутся и покупателям делают удобно.

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  3. Да уж..

    Я очень редко курю. Мне пачки хватает на неделю. Просто хочу спросить — в чём СМЫСЛ всего этого?

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  4. Аноним

    Мне пофиг на сигареты, но нам объявили ещё о вреде чая, кофе, колбасы, шашлыка, напитков., хлеба, яиц, лапши, картошки и т.д.
    Если и это уберут из магазинов, то я не знаю что за беспедел получается.
    Не все же могут каждый день жрать красную икру, омаров и устриц.

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