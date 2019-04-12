Все! Запретили продавать сигареты!

В рубрику «В сообщи свои новости» написалЭто что — очередная победа над разумом? Зашёл в «Марию-Ра», что у вокзала, по пути, за сигаретами. И просто офигел. Всё, им запретили торговать табачными изделиями. Теперь не сомневаюсь, что такие «новшества» придумывают или идиоты, или вредители. Сначала (несколько лет назад), придумали стыдливо прятать сигареты в разных контейнерах у касс, чтоб (не дай бог!), кто-нить душевно ранимый увидел этот беспредел. Про страшилки из клиник на пачках уж промолчу. Вот о ком такая «забота»? Это же дурость полная. Создание людям очередной проблемы. «Гении» шифровки, блин. Где теперь покупать-то? Подскажите нам, неразумным, эти явки, законотворцы офигевшие. От вас одни проблемы…