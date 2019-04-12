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Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе

Бердский электромеханический завод отмечает человеческий юбилей — вместе с заводчанами разных поколений.(ФОТО)

12.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Виталия Чуева, Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе

На первую встречу цехов пришло более 170 человек

Вечером 12 апреля в Бердском электромеханическом колледже собрались работники БЭМЗа — работающие ныне и те, кто в разные годы трудился на заводе. Их пригласили для того, чтобы вместе с ними отметить важный юбилей. В 2019 году Бердский электромеханический завод отмечает 60-летие.

По примерным подсчетам, за это время через проходную предприятия прошло не менее 34 тыс. бердчан. И поэтому руководство Бердского электромеханического решило сделать юбилей не пафосным, а человеческим — для заводчан и их семей. Бердск может гордиться БЭМЗом, как и его работники горды тем, что в их биографии есть славная страница работы на заводе. В свое время БЭМЗ построил полгорода.

Решили собирать заводчан по цехам. И 12 апреля пригласили работников цехов №35, 55 и 41. Пришло более 170 человек всех возрастов — 80-летние ветераны и сегодняшние молодые сотрудники.

Радостные встречи, объятия, воспоминания, слезы, ностальгия по заводской молодости… Вечер для них обернулся настоящим праздником. Двойным. Работники завода всегда отмечают День космонавтики 12 апреля как свой праздник. Весль Бердский электромеханический много лет работал на космос…

Председатель Совета директоров БЭМЗа Виктор Осин, поздравив заводчан с юбилеем, рассказал им о сегодняшнем дне предприятия и планах на будущее. Он особо отметил, что заводской коллектив остается одной семьей и помнит всех, кто внес свой трудовой вклад в разное время.

Как семью воспринимают завод и большинство тех, кто пришел сегодня на встречу. Следующая пройдет ровно через неделю. Пригласят работников других цехов.

Кроме того, БЭМЗ планирует заявить о своем юбилее на весь город, подготовив обширную праздничную программу, в которой тесно переплетены история и современность, космос и коллайдер.

Подробности — в ближайшее время.

Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе

Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе

Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе

Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе

Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе


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