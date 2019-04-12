54,2 млн рублей потратят на ремонт дорог в микрорайоне Новом Бердска

За 54 257 714,40 рублей отремонтируют дороги в микрорайоне Новом. Власть Бердска с 10 апреля начала поиск подрядной организации на ремонт дорог по ул. Пирогова (от ул. Новосибирская до ул. Дзержинского), по ул. Дзержинского (от ул. Пирогова до ул. Энгельса), по ул. Энгельса (от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского), ул. Тимирязева (от ул. Энгельса до ул. Большевистская) и ул. Таежной (от Речкуновской зоны отдыха до мостового переезда в районе ул. Тимуровская).

Имя победителя электронного аукциона станет известно утром 6 мая.

Согласно документации, подрядчик в рамках контракта должен обеспечить гарантийный срок на выполненные работы. На основание дорожной основы этот срок составляет 6 лет, на нижний слой покрытия — 5 лет, на верхний слой покрытия — 4 года, дорожные знаки — 2 года, на дорожную разметку полгода, а на элементы металлического ограждения два года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

В комплекс работ входит ремонт проезжей части, примыкания внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходные тротуары, ограждения пешеходных тротуаров, благоустройство. Это будет глобальная реконструкция улиц – от замены асфальтового покрытия до озеленения.

Ремонт должен завершиться до 1 августа 2019 года. Всё это время за подрядчиком будет осуществляться строительный и муниципальный контроль.

Дороги микрорайона Нового отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». По этой же программе в 2019 году завершат реконструкцию улицы Лунной в Микрорайоне Бердска. На капитальный ремонт дорог города из бюджетов разных уровней выделили 111 млн рублей.