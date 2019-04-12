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Тарифы на мусор под контроль взял Путин

Президент обратил внимание на то, что обязанности регоператора не должны лечь на тарифы для людей.

12.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Тарифы на мусор под контроль взял Путин

Поставлена задача построить 200 мусоросортировочных заводов, из них 50 — уже в этом году

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить не допустить роста тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

-Самые главные поручения были очень простые. Тариф (на ТКО) населения расти не должен. Тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться», — сказал журналистам Д.Кобылкин, отвечая на вопрос, какие поручения президент дал по итогам совещания с членами правительства.

Он отметил, что нельзя допустить и сильных нагрузок на региональных операторов.

-Все, что мы будем вменять регоператору сегодня в обязанность, может лечь на тарифы для людей. Этого делать нельзя. Президент на это обратил внимание, — сказал министр.

По словам Д.Кобылкина, глава государства также обратил внимание членов правительства на то, что оборудование на новых заводах для сортировки мусора должно быть российского производства.

-Мы сегодня говорили о мощностях по переработке и сортировке мусора, о том, как работу выстроить в рамках национального проекта «Экология». Мы совместно с Денисом Валентиновичем (Мантуров, глава Минпромторга — ИФ) будем заниматься строительством заводов. В большей степени они должны быть российского производства. Об этом президент РФ Владимир Владимирович Путин нам указал, — сказал он, добавив, что сейчас мощностей заводов для сортировки мусора не хватает.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что в РФ поставлена задача построить 200 мусоросортировочных заводов, из них 50 — уже в этом году. По его словам, на данный момент в России производится различное оборудование для сортировки и переработки мусора.

-В ближайшее время будет разрабатываться и уже в процессе запуска производства находятся оптические сепараторы и разрыватели пакетов, чтобы обеспечить полный комплекс российского оборудования для строительства в первую очередь мусоросортировочных заводов, — сказал он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что население не должно переплачивать за услуги, связанные с переработкой твердых бытовых отходов, тарифы должны быть понятны и прозрачны, а льготы, уществующие в некоторых регионах для незащищенных слоев, должны получить распространение и в других регионах.

«Тема непростая. (…) Поскольку тарифы — это всегда тема дискуссионная, они должны быть понятными, прозрачными. Люди не должны переплачивать за эти услуги. В некоторых регионах есть льготы для социально незащищенных категорий людей — это, в общем, хорошая практика и ее нужно развивать», — говорил Д.Медведев.

В начале апреля комитет Госдумы по экологии направил в правительство и компанию «Российский экологический оператор» обращение с просьбой изменить порядок и методику определения регионами тарифов на вывоз ТКО. Глава комитета Владимир Бурматов заявил, что подход к взиманию платы за вывоз ТКО должен быть дифференцированным.

«То есть, чтобы была установлена дифференциация с учетом состава семьи, типа населенного пункта, особенностей домовладения, осуществления гражданами раздельного накопления отходов. От нынешней плоской системы, которая зачастую бездумно устанавливается в регионах, на наш взгляд, нужно отходить», — отметил депутат.

В свою очередь в НП «ЖКХ Контроль» сообщали, что в этом году россияне начали массово обращаться на горячую линию региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ с вопросами, связанными с платежами за вывоз ТКО.

«В первом квартале 2019 года случились массовые обращения по теме ТКО в общественные приемные «ЖКХ Контроль» — доля таких запросов подскочила с 0 в 2018-м году до 11,66%», — отметили в пресс-службе организации.

С 1 января 2019 года в России вводится новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начали региональные операторы, которые должны обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. Оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами осуществляется как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно.

Для формирования комплексной системы обращения с ТКО, вовлечения их в оборот и полезное использование указом президента от 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания (ППК) «Российский экологический оператор». Отмечалось, что РЭО будет участвовать в разработке госпрограмм, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Источник: Интерфакс


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