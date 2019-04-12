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Ради отпуска за границей 700 тыс. рублей долга заплатила мастер маникюра из Барабинска

Должница работает неофициально на дому. Женщина очень долго копила деньги на путешествие. Чтобы долгожданный отпуск не сорвался, она решила рассчитаться с кредитными долгами.

12.04.2019 Фото: Pixabay 2 коммент.
 
Ради отпуска за границей 700 тыс. рублей долга заплатила мастер маникюра из Барабинска

Женщина работала на дому

 

Благодаря вынесенному судебным приставом ограничению на выезд за пределы Российской Федерации, жительница города Куйбышева погасила крупную задолженность по кредитам, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам Новосибирской области на исполнении находилось 5 исполнительных производств в отношении 38-летней гражданки Ж. о взыскании кредитной задолженности на общую сумму порядка 650 000 рублей.

В ходе исполнения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что неплательщица официально нигде не работает, её банковские счета пусты, а имущество, на которое возможно обратить взыскание отсутствует.

Должнице был ограничен выезд из Российской Федерации и выставлен запрет на регистрационные действия, в отношении ½ принадлежащей ей доли в частном доме.

После чего женщина пришла в отдел судебных приставов, и сообщила о том, что хочет оплатить кредиты. Оказалось, что должница неофициально работает мастером маникюра на дому и очень долго копила деньги на путешествие. Не так давно она приобрела билеты в турагентстве и чтобы долгожданный отпуск не сорвался, решила рассчитаться с долгами.

Гражданка погасила всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором на общую сумму порядка 690 000 рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а все ограничения с должницы сняты.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну вот, а говорят денег у людей мало.
    650 тысяч? Да фигня — лишь бы отпуск не сорвался 8)

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