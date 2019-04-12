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В США призывают наладить дружбу с Россией

В США предложили выступить российскому и американскому лидерам с совместной декларацией, «подтверждающей, что в ядерной войне не может быть победителя».

12.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
В США призывают наладить дружбу с Россией

США и Россия, по мнению авторов, должны совместно выработать подход к созданию более стабильной архитектуры безопасности

Диалог между США и Россией по вопросам стратегической стабильности следует безотлагательно возобновить. Такое мнение выразили в четверг на страницах газеты The Wall Street Journal Джордж Шульц, занимавший пост госсекретаря США в 1982-1989 годах, Уильям Перри, занимавший пост министра обороны США в 1994-1997 годах, и Сэм Нанн, занимавший кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 по 1997 год.

В отношениях между США и Россией «возник опасный политический паралич, который в результате ошибки или просчета может привести к военной конфронтации и к возможному применению ядерного оружия», указывают авторы статьи. Чтобы избежать такого развития событий, считают они, «необходимо смелое изменение политики в поддержку восстановления стратегического диалога с Россией».

Прежде всего, по мнению авторов статьи, США следует «пересмотреть свою не дающую результата политику в отношении России и основная роль в этом должна быть отведена Конгрессу США». В частности, лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл должны сформировать двухпартийную группу, которая должна обсудить пути укрепления НАТО и возобновление диалога с Россией.

Кроме того, отмечается в статье, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могли бы «выступить с совместной декларацией, подтверждающей, что в ядерной войне не может быть победителя и что такая война никогда не должна быть развязана». В-третьих, отмечают авторы статьи, «США и Россия должны обсудить широкий круг вопросов стратегической стабильности», в том числе вопрос о том, чтобы у лидеров было больше времени на принятие решений в условиях, когда ситуация в мире все чаще дестабилизируется, а военные технологии постоянно развиваются.

«Такие усилия следует приложить прямо сейчас», — подчеркивается в статье. США и Россия, по мнению авторов, должны совместно выработать подход к созданию более стабильной архитектуры безопасности на ближайшие 5-10 лет и определить те методы и те политические инициативы, которые позволят добиться такого результата.

Источник: ТАСС


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