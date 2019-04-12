С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска

Сегодня, 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики: в далеком 1961 году советский космонавт выполнил первый и успешный орбитальный полет вокруг Земли. Накануне праздника астрономы смогли получить первое в истории человечества изображение загадочной черной дыры. Она расположена на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Ее ширина составляет 38 миллиардов километров.

Черная дыра обладает великим гравитационным притяжением. Любые объекты или свет, попадающие в дыру, исчезают без возможности покинуть ее.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовалась у жителей Бердска, как они представляют себе черную дыру?

Анатолий:

— Я думаю, что черная дыра появляется от разрушения, но это еще не доказано наукой, так же, как и неопознанный летающий объект (НЛО). Я их видел несколько раз, когда работал на Крайнем Севере. Например, в Арктике. На острове Большевик я и мои коллеги сели на вертолете для заправки. На нас надвигался шар, который в начале был мизерным, а после, когда приблизился — расширился. Его диаметр составлял примерно 10 метров. От него исходили фосфорные лучи. Простоял он так около пяти минут, а потом прокрутился вокруг своей оси и ушел в бытие. На Севере таких примеров было очень много, но появляются они только в мороз.

Анна:

— Черная дыра- это какая-то энергия или воронка. Я знаю, что там присутствуют какие-то процессы и взрывы. По сей видимости, энергия делится на вспышки и от этого они происходят. Я видела фотографию черной дыры и первая ассоциация, которая пришла мне на ум — похоже на бублик.

Роман:

— Я примерно понимаю, что такое черная дыра. Это что-то совсем большое, которое затягивает в себя космические предметы и свет.



Станислав Иванович:

— Если гравитация такая сильная, что электромагнитные волны затягиваются в дыру, но не выходят от туда, то можно сказать, что это абсолютное черное тело. Достоверных фактов пока нет, поэтому сказать ничего другого не могу. Если в дыру попадают газы или космическая пыль, то под ускорением она согревается и появляется «огненное» излучение вокруг черной дыры.

Марина:

-Я думаю, что черная дыра появляется от всего ядовитого: выбросы газов автомобилей, заводов, дым печей, который исходит из труб.