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С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска

А некоторые даже видели НЛО, но на Крайнем Севере. Какая она, черная дыра?

12.04.2019 Фото: Виталий Чуев Один комментарий
 
С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска

Так выглядит первая в истории науки фотография сверхмассивной черной дыры. Снимок получили с помощью сети радиотелескопов на четырех континентах

Сегодня, 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики: в далеком 1961 году советский космонавт выполнил первый и успешный орбитальный полет вокруг Земли. Накануне праздника астрономы смогли получить первое в истории человечества изображение загадочной черной дыры. Она расположена на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Ее ширина составляет 38 миллиардов километров.

Черная дыра обладает великим гравитационным притяжением. Любые объекты или свет, попадающие в дыру, исчезают без возможности покинуть ее.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовалась у жителей Бердска, как они представляют себе черную дыру?

Анатолий:

— Я думаю, что черная дыра появляется от разрушения, но это еще не доказано наукой, так же, как и неопознанный летающий объект (НЛО). Я их видел несколько раз, когда работал на Крайнем Севере. Например, в Арктике. На острове Большевик я и мои коллеги сели на вертолете для заправки. На нас надвигался шар, который в начале был мизерным, а после, когда приблизился — расширился. Его диаметр составлял примерно 10 метров. От него исходили фосфорные лучи. Простоял он так около пяти минут, а потом прокрутился вокруг своей оси и ушел в бытие. На Севере таких примеров было очень много, но появляются они только в мороз.

С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска

Анна:

— Черная дыра- это какая-то энергия или воронка. Я знаю, что там присутствуют какие-то процессы и взрывы. По сей видимости, энергия делится на вспышки и от этого они происходят. Я видела фотографию черной дыры и первая ассоциация, которая пришла мне на ум — похоже на бублик.

С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска

Роман:
— Я примерно понимаю, что такое черная дыра. Это что-то совсем большое, которое затягивает в себя космические предметы и свет.

С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска


Станислав Иванович:

— Если гравитация такая сильная, что электромагнитные волны затягиваются в дыру, но не выходят от туда, то можно сказать, что это абсолютное черное тело. Достоверных фактов пока нет, поэтому сказать ничего другого не могу. Если в дыру попадают газы или космическая пыль, то под ускорением она согревается и появляется «огненное» излучение вокруг черной дыры.

С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска

Марина:

-Я думаю, что черная дыра появляется от всего ядовитого: выбросы газов автомобилей, заводов, дым печей, который исходит из труб.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    вообще-то есть астрофизика и физика элементарных частиц, по мере развития науки, всё более точно описывающие процессы. На сегодня теория «черных дыр» основана на предположениях и компьютерных вариантах, кое что на сегодня не оспаривается, а значит научное сообщество принимает это как наиболее вероятное толкование процессов. Среди этого «кое что»:
    Чёрные дыры — релятивистские объекты.
    Время в них останавливается.
    Размер самой черной дыры менее километра в диаметре
    Гравитация колоссальна.
    В центре спиральных галактик, как правило, присутствует сверхмассивная черная дыра.
    Физические процессы в таких объектах скорее всего иные, и пока неизвестны науке.
    Что происходит с материей внутри черных дыр, остаётся лишь догадываться.

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