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Утонула в грязи из-за грунтовых вод «Газель» под Бердском

Грузовой транспорт пришлось «вытягивать» из земли. Жители Агролеса требуют асфальт на дорогах поселка. (ВИДЕО)

12.04.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева 2 коммент.
 
Утонула в грязи из за грунтовых вод Газель под Бердском

Авто вытягивали на цепи

В редакцию сайта «Весь Искитим» сегодня, 12 апреля, обратилась жительница поселка Агролес Ирина, сообщила о плачевном состоянии дорог в Искитимском районе. По ее словам, на протяжении нескольких лет в грязи на дорогах тонут автомобили и люди. Так как весной на поверхность земли выступают грунтовые воды, вызывающие огромную проблему.

Сегодня же случилась однотипная ситуация: в грязи застряла Газель, которую спасли из провала только при помощи грузового автомобиля.

-Пешком совсем не пройти и на машине не проехать. Одна машина застряла, потом ее вытолкали и она уехала. После этого происходит тоже самое. Весной здесь ходить опасно, не говоря уже о проезде на автомобиле. Почему такие дороги на «Голубом озере» не сделают, где живет администрация? Пускай они там ездят и ходят. А у них там и асфальт есть, и все для хорошей жизни. А у нас что? Даже асфальта нет на дорогах в центре!- поделилась с мнением Ирина.

Автор видео Виталий Чуев

Автор видео Виталий Чуев


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(2) Комментариев

  1. Мавр

    Хватит это терпеть. Нужно прежде думать где селиться. Асфальт делается там где это будет востребованно,куда люди едут,а не окуда уезжают. Это выселки…..

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  2. a.danilov

    «Почему такие дороги на «Голубом озере» не сделают, где живет администрация?» ©

    Агролес- это же искитимский район. Какие к Бердску-то претензии?
    Или что?

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