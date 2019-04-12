Утонула в грязи из-за грунтовых вод «Газель» под Бердском

В редакцию сайта «Весь Искитим» сегодня, 12 апреля, обратилась жительница поселка Агролес Ирина, сообщила о плачевном состоянии дорог в Искитимском районе. По ее словам, на протяжении нескольких лет в грязи на дорогах тонут автомобили и люди. Так как весной на поверхность земли выступают грунтовые воды, вызывающие огромную проблему.

Сегодня же случилась однотипная ситуация: в грязи застряла Газель, которую спасли из провала только при помощи грузового автомобиля.

-Пешком совсем не пройти и на машине не проехать. Одна машина застряла, потом ее вытолкали и она уехала. После этого происходит тоже самое. Весной здесь ходить опасно, не говоря уже о проезде на автомобиле. Почему такие дороги на «Голубом озере» не сделают, где живет администрация? Пускай они там ездят и ходят. А у них там и асфальт есть, и все для хорошей жизни. А у нас что? Даже асфальта нет на дорогах в центре!- поделилась с мнением Ирина.

Автор видео Виталий Чуев



Автор видео Виталий Чуев

