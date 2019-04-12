Утонула в грязи из-за грунтовых вод «Газель» под Бердском

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Хватит это терпеть. Нужно прежде думать где селиться. Асфальт делается там где это будет востребованно,куда люди едут,а не окуда уезжают. Это выселки…..
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«Почему такие дороги на «Голубом озере» не сделают, где живет администрация?» ©
Агролес- это же искитимский район. Какие к Бердску-то претензии?
Или что?
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