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70% россиян живут в режиме строгой экономии

При этом большинство не считает возможным рассматривать вопрос о получении крупных займов. Две трети россиян ориентированы на сберегательное поведение — они считают необходимым сократить повседневные расходы.

12.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
70% россиян живут в режиме строгой экономии

Почти половина респондентов заявили, что свободные средства сейчас лучше положить в банк

Более чем две трети опрошенных ВЦИОМ (68%) стараются тратить по минимуму, почти столько же (69%) считают, что на данный момент не стоит брать крупные займы в банках. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Большинство опрошенных (69%) не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов. Две трети россиян (68%) ориентированы на сберегательное поведение — они считают необходимым сократить повседневные расходы, — говорится в сообщении.

Индекс кредитного доверия, демонстрирующий, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования, остался примерно на уровне прошлых месяцев (28 п. — в марте, 27 п. — в феврале, 24 п. — в январе при диапазоне от 10 до 90 п.). Лишь 15% респондентов посчитали, что сейчас подходящее время для крупных займов в кредитных организациях.

Почти половина (48%) респондентов заявили, что свободные средства сейчас лучше положить в банк, этот показатель за год существенно не изменился. Почти треть (29%) опрошенных считают, что вклады из банков сейчас лучше забрать. Значение индекса потребительского доверия россиян, свидетельствующего о готовности совершать крупные покупки, составил 37 п. в марте, что соответствует уровню начала года (34 п. — в январе, 37 п. — в феврале при диапазоне от 10 до 90 п.). Более половины опрошенных (55%) отмечают, что не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, около четверти (23%) придерживается обратного мнения.

«Индикаторы потребительских настроений остаются противоречивыми. Практически невозможно определить, в какую сторону развернется тренд поведения домохозяйств и закрепится ли наметившаяся в прошлом году тенденция к более активным тратам», — прокомментировал результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 марта 2019 года. Объем выборки — 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Городской

    Одно и тоже по 10 раз, это и все всё знают, только делать «нынешние» никто ничего не будет, сами выживайте

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