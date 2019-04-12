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Простить долги за газ Чечне попросил Кадыров

Глава республики высказался за проведение инвентаризации и определению долгов, не подлежащих по закону взысканию.

12.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Простить долги за газ Чечне попросил Кадыров

По словам Кадырова, Россия простила многим государствам старые долги

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ. Свое мнение он изложил в Telegram-канале.

По словам Кадырова, во время военных действий газопроводные сети Чечни были практически полностью разрушены, республика понесла огромные, не поддающиеся подсчету потери. При этом не было возможности контролировать потребление газа, отметил он.

Глава республики высказался за проведение инвентаризации и определению долгов, не подлежащих по закону взысканию. Кроме того, он привел в пример практику, когда государство-кредитор списывает задолженности «в силу различных обстоятельств или за давностью лет», и напомнил, что Россия простила многим государствам старые долги.

-Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым, — отметил Кадыров.

Спор о долгах за газ

В январе Заводской районный суд Грозного по требованию республиканской прокуратуры постановил списать долги населения за газ в размере более девяти миллиардов рублей как «безнадежные к взысканию».

Власти республики назвали такое решение справедливым. Однако вслед за этим в других субъектах по примеру Чечни потребовали аннулировать долги за газ.

Компания «Газпром межрегионгаз Грозный», в свою очередь, подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу.
Кадыров в этой связи отмечал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о «прощенных» девяти миллиардах рублей беспочвенны.

По данным «Газпром межрегионгаза», на первое декабря 2018 года просроченная задолженность за газ в республике составила 16,161 миллиарда рублей, из которых на долю населения приходится 13,219 миллиарда.

В Кремле не комментируют решение Верховного суда Чечни, который в четверг отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никак не комментируем», — сказал Песков, отвечая на соответствующую просьбу.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дополнение к требованию.
    Надо не просто простить долги Чечне, но и просить прощения у народа Чечни и лично Кадырова, что какой-то Газпром пытался оскорбить их этими долгами и конскими ценами.
    С моральной компенсацией.
    :-D

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