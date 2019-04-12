Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске
70% россиян живут в режиме строгой экономии
Лицо девушки на березе обнаружила и сфотографировала бердчанка в Академгородке
Юбилей БЭМЗа: Не менее 34 000 человек отработали за 60 лет на заводе
В любой контейнер могут выбрасывать мусор жители Бердска
Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска
Нет покупателей на брошенный завод PepsiCo стоимостью 1 млрд рублей в Бердске
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Золотая рыбка: Прекратить учить детей «халяве» хотят чиновники
Дорогу до микрорайона Раздольного отремонтируют в 2020 году в Бердске
По научному, это называется апофенией, ну, или парейдолией.
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Прогуливалась? В помещение?
Фото то явно не с улицы сделано.
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По крыше может быть
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Да вижу! Спаси и сохрани, лик проступил!
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Именно так, история знает немало примеров, когда апофения вызывала настоящую религиозную истерию и паломничество, стоило только кому нибудь особо впечатлительному разглядеть в пятне на стене «святой лик» и пошло поехало По данным случаям хорошо узучать особенности человеческой психики придаваться массовому помешательству. Один из ярких примеров https://youtu.be/o_gDsoxEVRo
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Лицо девушки? Я бы сказала морда покимона.
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Святая Матрона!
Срочно крестный ход.
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Да такое везде, куда ни глянь)
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накинулись! У человека образное мышление! Ничего-то вам не дано увидеть, пигмеи…
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Ха, да я кажную субботу к вечеру или с утра воскресенья такие рожи вижу и черти, черти вокруг скачут. Потом пивка пивнеш и жизнь налаживается.
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Я думал, это смайлик из тех, что стоят под окошком комментариев.
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Обычный Trollface, их там на каждой березе по три разных.
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