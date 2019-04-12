Лицо девушки на березе обнаружила и сфотографировала бердчанка в Академгородке

Бердчанка Наталья Давыденко, прогуливаясь 9 апреля в Академгородке, случайно обратила внимание на уникальность дерева. Своей находкой она поделилась с «Курьер. Среда. Бердск». Вам удалось найти лицо девушки на дереве? Если нет, то вот подсказка.