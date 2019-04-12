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Лицо девушки на березе обнаружила и сфотографировала бердчанка в Академгородке

Наталья Давыденко случайно обратила внимание на уникальность дерева. А вы увидите лицо на березе?

12.04.2019 Фото: Наталья Давыденко 12 коммент.
 
Лицо девушки на березе обнаружила и сфотографировала бердчанка в Академгородке

Лицо девушки бросается в глаза

Бердчанка Наталья Давыденко, прогуливаясь 9 апреля в Академгородке, случайно обратила внимание на уникальность дерева. Своей находкой она поделилась с «Курьер. Среда. Бердск». Вам удалось найти лицо девушки на дереве? Если нет, то вот подсказка.

Лицо девушки на березе обнаружила и сфотографировала бердчанка в Академгородке

Лицо девушки на березе


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(12) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    По научному, это называется апофенией, ну, или парейдолией.

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  2. Последний барак на Фергане

    Прогуливалась? В помещение?
    Фото то явно не с улицы сделано. :-D

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  3. Аноним

    Да вижу! Спаси и сохрани, лик проступил!

    Thumb up 3 Thumb down 3

    • Поросёнок Пётр

      Именно так, история знает немало примеров, когда апофения вызывала настоящую религиозную истерию и паломничество, стоило только кому нибудь особо впечатлительному разглядеть в пятне на стене «святой лик» и пошло поехало *CRAZY* По данным случаям хорошо узучать особенности человеческой психики придаваться массовому помешательству. Один из ярких примеров https://youtu.be/o_gDsoxEVRo

      Thumb up 2 Thumb down 3

  4. Аноним

    Лицо девушки? :-D Я бы сказала морда покимона.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  5. Аноним

    Святая Матрона!
    Срочно крестный ход.
    ;)

    Thumb up 8 Thumb down 2

  6. Аноним

    Да такое везде, куда ни глянь)

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. Аноним

    накинулись! У человека образное мышление! Ничего-то вам не дано увидеть, пигмеи… :(

    Thumb up 10 Thumb down 2

  8. Аноним

    Ха, да я кажную субботу к вечеру или с утра воскресенья такие рожи вижу и черти, черти вокруг скачут. Потом пивка пивнеш и жизнь налаживается.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  9. Аноним

    Я думал, это смайлик из тех, что стоят под окошком комментариев. ;) ;) ;)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  10. Аноним

    Обычный Trollface, их там на каждой березе по три разных. 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

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