В любой контейнер могут выбрасывать мусор жители Бердска

Не обслуживает мусорную площадку возле дома №57 в Микрорайоне управляющая компания «Сибирский стандарт» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дежурный по городу 6 апреля в ходе объезда обратил внимание на состояние мусорных площадок в Бердске.

Возле дома №57 в Микрорайоне мусорную площадку обслуживают две управляющие компании — «Сибирский стандарт» и «Гурман». Данная площадка находится в неприглядном виде, отметил дежурный на совещании чиновников 8 апреля.

Отдел ЖКХ собирался проводить рабочее совещание с представителями УК «Сибирский стандарт» и «Гурман», где должен быть решиться вопрос по мусорной площадке.

— Контейнерная стоянка находится на земле муниципалитета — это раз. Второе, там расположены дома № 55, 56, 57, 58. Из четырех домов только дом №57 обслуживает «Сибирский стандарт». Но жители носят мусор к дому №49 по ул. Лунной. Буквально 30 метров. Мы не пользуемся стоянкой, о которой шла речь. Почему решили провести собрание с участием «Сибирского стандарта» и «Гурмана» — вроде бы как сказали, что контейнером «Сибирский стандарт» тоже пользуется. Данная информация должна быть подтверждена. Говорить, что есть подозрения, что наши жители туда мусор носят, совершенно некорректно. Мы к этому контейнеру не имеем никакого отношения. К тому же, сегодня весь мусор вывозит региональный оператор. Любой житель вправе прийти и положить мусор в любой контейнер. Потому что он все равно платит за услугу. Если раньше мы платили по объему контейнерной стоянки, то сегодня установлен норматив, и мы его оплачиваем. Чья контейнерная стоянка, тот и должен наводить порядок. Это прописано в руководящих документах,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УК «Сибирский стандарт» Федор Седов.