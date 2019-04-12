В любой контейнер могут выбрасывать мусор жители Бердска

Не обслуживает мусорную площадку возле дома №57 в Микрорайоне управляющая компания «Сибирский стандарт» в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дежурный по городу 6 апреля в ходе объезда обратил внимание на состояние мусорных площадок в Бердске.
Возле дома №57 в Микрорайоне мусорную площадку обслуживают две управляющие компании — «Сибирский стандарт» и «Гурман». Данная площадка находится в неприглядном виде, отметил дежурный на совещании чиновников 8 апреля.
Отдел ЖКХ собирался проводить рабочее совещание с представителями УК «Сибирский стандарт» и «Гурман», где должен быть решиться вопрос по мусорной площадке.
— Контейнерная стоянка находится на земле муниципалитета — это раз. Второе, там расположены дома № 55, 56, 57, 58. Из четырех домов только дом №57 обслуживает «Сибирский стандарт». Но жители носят мусор к дому №49 по ул. Лунной. Буквально 30 метров. Мы не пользуемся стоянкой, о которой шла речь. Почему решили провести собрание с участием «Сибирского стандарта» и «Гурмана» — вроде бы как сказали, что контейнером «Сибирский стандарт» тоже пользуется. Данная информация должна быть подтверждена. Говорить, что есть подозрения, что наши жители туда мусор носят, совершенно некорректно. Мы к этому контейнеру не имеем никакого отношения. К тому же, сегодня весь мусор вывозит региональный оператор. Любой житель вправе прийти и положить мусор в любой контейнер. Потому что он все равно платит за услугу. Если раньше мы платили по объему контейнерной стоянки, то сегодня установлен норматив, и мы его оплачиваем. Чья контейнерная стоянка, тот и должен наводить порядок. Это прописано в руководящих документах,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УК «Сибирский стандарт» Федор Седов.
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А вот вам новая ситуация. Частный сектор. Если вдруг набрался контейнер раньше срока (у меня вывоз контейнера 2 раза в месяц, мы стоим в графике), то его не вывозят! Вот, говорят, вам положен по нормативу вывоз 2 раза в месяц — и все. Как хотите, так и дожидайтесь. А если в мой контейнер теперь несут мусор те, у кого нет контейнера? Как быть?
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Получается надо свой контейнер сдать во вторчермет, а мусор относить к многоэтажкам. Только так!
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вам положен по нормативу вывоз 2 раза в месяц
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по нормативу положено оплачивать вывоз 6 литров с человека в день. а на количество вывозов норматива нет. только ваша заявка и расписание мусоровоза регулируют частоту вывоза мусора.
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В частном секторе контейнер собственность хозяина — он за него деньги платил — поэтому я в свой контейнер никого не пущу…
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Все идёт своим чередом — мысорные горы будут расти.
И начнут пихать с одного конца в другой, этой московской прокладке абсолютно все равно, сколько успеет собрать те и ее. А дальше как всегда « недодумали, виновные понесут наказание» и виновные на канарские острова сосланы
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Господа — товарищи это полный трендец . Если деньги собирает Региональный оператор и надо сказать нехило собирает то Он и должен не только содержать контейнерные площадки но и за счет наших взносов оборудовать и ремонтировать их . Я думаю меньше было бы негатива в сторону этой мусорной реформы если бы рег оператор снес все то барахло что по городу натыкано и называется контейнерными площадками а поставил новые красивые площадки и контейнера то было бы понятно на что идет часть наших пожертвований а так охота сказать Мавроди мертв но ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ . Деньги собирают сейчас а порядок обещают потом . РЕГ Оператор сначало хочет себя обеспечить а дальше видно будет оставаться в этом бизнесе или благополучно обанкротится . А жители еще скинутся если по тарифу на город 93 руб х 100000 человеков хорошее бабло получается. Курьер просьба если есть возможность справки наведите в 2017-2018 годах сколько в год тратилось на вывоз мусора в среднем в месяц Я думаю на все про все мил 4-5 не больше в месяц .А частному сектору конечно нужно сдать свои бачки во вторчермет и цивелизовано носить к многоэтажкам ведь все равно ОПЛАЧЕНО . И в городе будет приятно пройти по частному сектору без разномастных бачков .
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