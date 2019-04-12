Ребенок от трех родителей родился в Греции

В Греции после искусственного оплодотворения 32-летняя жительница страны родила ребенка от трех родителей. Об этом сообщило издание Iefimerida.gr.

Женщина родила мальчика весом 2960 г, который был зачат с помощью новаторского медицинского метода передачи материнского цитоплазматического материала. Он был впервые внедрен в стране компанией Embryotools и Институтом жизни и предлагает возможность сохранения материнского генетического материала.

Президент Института жизни Панайотис Псатас заявил, что неотъемлемое право женщины стать матерью со своим генетическим материалом впервые стало реальностью на мировом медицинском уровне. Институт продолжает помогать еще большому количеству пар, которые сталкиваются с проблемами бесплодия и хотят иметь детей с собственной ДНК, без применения способа донорства яйцеклеток.

В компании также заявили, что в клинических испытаниях принимают участие еще 24 женщины. Восемь эмбрионов уже готовы к имплантации. Технология была придумана для того, чтобы здоровых детей могли рожать пары, у которых есть угроза передачи по наследству тяжелых генетических заболеваний. Чтобы убрать «бракованные» митохондрии, берут ядерную ДНК отца и матери и пересаживают в лишенную ядра яйцеклетку донора.

Источник: iz.ru