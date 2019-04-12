КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Проезд закрыт: После тонувшей автоледи на Nissan перекопали путь в Южный микрорайон Бердска

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Сбила фура: За видео с Зеленским в главной роли полиция Украины возбудила дело

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Изменить тюнинг авто можно по новым правилам в России

Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске

Утонула в грязи из-за грунтовых вод «Газель» под Бердском

Инструкция: Как считать пенсию при двух трудовых книжках

70% россиян живут в режиме строгой экономии

В любой контейнер могут выбрасывать мусор жители Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Ребенок от трех родителей родился в Греции

Женщина родила мальчика весом 2960 г, который был зачат с помощью новаторского медицинского метода передачи материнского цитоплазматического материала.

12.04.2019 Фото: Global Look Press/Jiri Hubatka Нет комментариев
 
Ребенок от трех родителей родился в Греции

Неотъемлемое право женщины стать матерью со своим генетическим материалом впервые стало реальностью

В Греции после искусственного оплодотворения 32-летняя жительница страны родила ребенка от трех родителей. Об этом сообщило издание Iefimerida.gr.

Женщина родила мальчика весом 2960 г, который был зачат с помощью новаторского медицинского метода передачи материнского цитоплазматического материала. Он был впервые внедрен в стране компанией Embryotools и Институтом жизни и предлагает возможность сохранения материнского генетического материала.

Президент Института жизни Панайотис Псатас заявил, что неотъемлемое право женщины стать матерью со своим генетическим материалом впервые стало реальностью на мировом медицинском уровне. Институт продолжает помогать еще большому количеству пар, которые сталкиваются с проблемами бесплодия и хотят иметь детей с собственной ДНК, без применения способа донорства яйцеклеток.

В компании также заявили, что в клинических испытаниях принимают участие еще 24 женщины. Восемь эмбрионов уже готовы к имплантации. Технология была придумана для того, чтобы здоровых детей могли рожать пары, у которых есть угроза передачи по наследству тяжелых генетических заболеваний. Чтобы убрать «бракованные» митохондрии, берут ядерную ДНК отца и матери и пересаживают в лишенную ядра яйцеклетку донора.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Проезд закрыт: После тонувшей автоледи на Nissan перекопали путь в Южный микрорайон Бердска Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» Завели дело на нашедшую на улице Iphone жительницу Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика