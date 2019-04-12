Сбила фура: За видео с Зеленским в главной роли полиция Украины возбудила дело

В полиции сообщили, что уже начата проверка, в рамках которой выясняются обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, на котором кандидата на главный пост страны Владимира Зеленского сбивает фура.

В полиции сообщили, что уже начата проверка, в рамках которой выясняются обстоятельства появления этого ролика и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Представителям администрации соцсетей, которые опубликовали видео, будет отправлен официальный запрос с требованием удалить его, отметили в правоохранительных органах.

По данному факту Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное дело по ч. 2 ст. 346 УК Украины — угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что 7 апреля на официальной странице в Facebook вышло обращение Порошенко, в котором президент призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте пользователю приходит СМС, содержащее ссылку на Telegram и Viber-каналы. В указанном Telegram-канале и появилось видео с фурой. В этой связи команда кандидата в президенты заявила, что намерена усилить охрану Зеленского, усмотрев угрозу физической расправы в ролике, размещенном штабом его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко.

Источник: ТАСС