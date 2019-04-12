Закончились места для участия в «Тотальном диктанте» в Бердске

Ставшая уже традиционной образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля в Бердске. Всех желающих проверить свою грамотность в городе ждут две площадки: библиотека на ул. Свердлова, 1 и Центр «100 друзей» (микрорайон Радужный). Начало диктанта в 15.00.
В библиотеке на ул. Свердлова читать диктант будет заведующая библиотекой, учитель русского языка и литературы Галина Николаенко. В Центре «100 друзей» — заведующая сектором информации центральной городской библиотеки им. А Сорокина Марина Якушева.
Автором диктанта в этом году станет Павел Басинский. По словам замдиректора ЦБС Инны Суворовой, в этом раз текст не будет художественного плана, возможно, он будет посвящен русским классикам.
В этом году одной из площадок «Тотального диктанта» впервые станет здание правительства Новосибирской области. Диктант пройдет в малом зале правительства региона (Красный проспект, 18, 5 этаж), начало – в 15.00. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию.
Со списком других площадок в Новосибирской области, а также с дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.
Акция «Тотальный диктант» с каждым годом собирает все больше бердчан. Некоторые из них уже успели зарегистрироваться для участия в акции. На утро 5 апреля в библиотеке для написания диктанта осталось уже 19 мест, в Центре «100 друзей» — 60. Притом, что зал библиотеки рассчитан на 40 мест, а Центра — на 100 мест. В акции могут участвовать не только бердчане, но и жители Искитима и Линева, отметила Инна Суворова.
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В школе учится в свое время не пробовали? …ей заниматься то лучше,модно….. Если пошел,значит не уверен.
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Пробовали и учились,но мне 62 года и хочу попробовать писать,для проверки своих знаний,разве это плохо???Человек должен стремиться к знаниям и всю жизнь чему то учиться.Приобрела дачу ,теперь учусь выращивать всё что мне понравится,разве это плохо?Нам пенсию дали небольшую,учимся выживать!Вот как-то так!
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