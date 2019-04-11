Госдума одобрила: Суверенный интернет все ближе и ближе

В ходе второго чтения депутаты одобрили изменения к данному законопроекту
Депутаты приняли во втором чтении проект закона «об устойчивом Рунете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
В ходе второго чтения депутаты одобрили изменения к данному законопроекту. Ряд предложений поступил от правительства.
Основной задачей данной инициативы авторы проекта закона называют обеспечение бесперебойной работы Рунета в случае целенаправленного внешнего воздействия.
Согласно документу Роскомнадзор предоставит всем операторам связи специальное оборудование, которое будет противостоять угрозам безопасности функционирования интернета. В таком случае ведомство будет централизованно управлять сетью. Более того, данные устройства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.
Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года и приняли в первом чтении в феврале 2019 года. Затраты на исполнение закона оценили более чем в 30 млрд руб. Позднее в нижней палате объявили, что большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
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