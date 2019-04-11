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Дачникам не запретили выращивать овощи и фрукты

С апреля расширился список видов разрешенного использования земельных участков. Теперь на земельных участках для «ведения садоводства» могут размещаться жилые дома, как и на участках для индивидуального жилищного строительства.

11.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Дачникам не запретили выращивать овощи и фрукты

Изменения в классификаторе не создадут для правообладателей земельных участков дополнительных проблем

Одновременно из классификатора убрали некоторые уточнения. Например, для земель, предназначенных под ведение садоводства с выращиванием сельскохозяйственных культур для собственных нужд, больше не содержится уточнение, какие конкретно сельхозкультуры имеются в виду — плодовые, ягодные, овощные или бахчевые. Но, как пояснила «Российской газете» замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, это вовсе не означает наложения какого-либо запрета на их выращивание.

-В новой редакции классификатора предусмотрено, что на земельных участках для «ведения садоводства» могут размещаться жилые дома, как и на участках для индивидуального жилищного строительства. Также на садовых участках могут располагаться предназначенные для собственных нужд хозяйственные постройки и гаражи, — добавляет первый зампред председателя Московской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он также подчеркивает, что внесено дополнение о возможности размещения объектов благоустройства на всех земельных участках без отдельного указания в классификаторе.

-На практике это означает, что, например, для размещения на земельных участках общего назначения в СНТ детской площадки, информационного щита, хозпостройки -достаточно решения общего собрания членов товарищества и не требуется менять вид разрешенного использования данного земельного участка на вид «благоустройство территории» и получать какие-либо иные разрешения от государственных органов, — уточняет Чаплин.

А Марина Семенова также добавляет, что изменения в классификаторе не создадут для правообладателей земельных участков дополнительных проблем. Изменения не предполагают обязательную замену ранее выданных документов о собственности или владении земельными участками, отмечает Семенова.

Такие изменения могут быть внесены в записи ЕГРН по желанию самого правообладателя — как физического, так и юридического лица. Например, если вид разрешенного использования земли отсутствует в сведениях ЕГРН или необходимо изменить целевое назначение участка. Во всех случаях для внесения изменений в реестр недвижимости требуется подать соответствующее заявление в Росреестр.

Расширенный список видов использования земель позволяет пользователю выбрать назначение, более соответствующее фактическому использованию. Это, по словам экспертов, может отразиться на кадастровой стоимости и минимизирует риски попадания физических и юридических лиц под штрафы.

Источник: РГ


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