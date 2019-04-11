Видео: Здесь был Волгоградский тракторный завод. Убитая Россия

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Предприятия, построенные по проектам начала прошлого века, вряд ли могут выпускать современную продукцию. Они ее выпускали тогда, то что нужно было той экономике и армии. А теперь чуть ли не 90 лет прошло, за это время все поменялось.
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Модернизация? Нее… не слышал
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Так она и происходит. Но это не стены покрасить и на крышу новый рубероид положить. Она включает слом старого, как правило.
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Почти всё советское производство было уничтожено либералами в 90-е годы под предлогом того, что оно не конкурентное.
У нас очень мало производств которые сохранились с советских времен, две или три сотни заводов на всю страну, а несколько тысяч — руины.
По масштабам это страшнее чем в ВОВ. По сути эти заводы и были тем рынком, который схлопнули либералы. И именно схлапывание рынка привело к плачевным дефолтам, потери стоимости рубля и к тому, что не с чего пенсию платить.
Иными словами количество денег, с которых можно брать налоги сейчас намного ниже чем это было в СССР.
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нынешняя «экономика» больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок ..и значительно больше продаем ресурсы за границу, чем наукоемкие высокотехнологичные продукты….
сами экономисты говорят, что при масштабе низких зарплат в нашей стране просто невыгодно строить высокотехнологичные производства — просто банально нет такого объема рынка сбыта…а тот же Китай , наоборот, очень старается расширить именно внутренний рынок за счет снижения ряда налогов, ндс и роста уровня зарплат и пенсий …в итоге там в бюджет возвращается больше через повышенные платежеспособность и покупательский спрос… но этакая экономика выгодна государственникам, а не нашим олигархам и торгашам из путинского правительства , которые зарабатывают себе только на разорении целых отраслей экономики , продаже ресурсов и росте налогов-цен -тарифов…
по сути дела , в России сейчас колониальная экономика , когда кто то зарабатывает на разорении страны и народа…
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ЕльцЫн-центр уже построили?! Теперь давай Гайдар-центр, Чубайс-центр! Кто там ещё «из эффективных молодых манагерофф» внёс неоценимый вклад в развал России-Матушки?! ***** вовсе не вымысел «»тоталитарной тирании»», а истина исторического процесса общества!
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Форд посмотрел на это и сам свалил.
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«баян»
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