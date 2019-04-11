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Видео: Здесь был Волгоградский тракторный завод. Убитая Россия

АТЗ и ВТЗ. Убитые заводы.

11.04.2019 8 коммент.
 
В группу «Курьер.Среда.Бердск» ВКонтакте написал Благослав Квашнин:

Здесь был Волгоградский тракторный завод:

Мы тоже как-то размещали видео разрушенного тракторного завода в Рубцовске

 

Видео: Здесь был Волгоградский тракторный завод. Убитая Россия Видео: Здесь был Волгоградский тракторный завод. Убитая Россия Видео: Здесь был Волгоградский тракторный завод. Убитая Россия Видео: Здесь был Волгоградский тракторный завод. Убитая Россия Видео: Здесь был Волгоградский тракторный завод. Убитая Россия



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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Предприятия, построенные по проектам начала прошлого века, вряд ли могут выпускать современную продукцию. Они ее выпускали тогда, то что нужно было той экономике и армии. А теперь чуть ли не 90 лет прошло, за это время все поменялось.

    Thumb up 0 Thumb down 8

  2. 123

    Почти всё советское производство было уничтожено либералами в 90-е годы под предлогом того, что оно не конкурентное.

    У нас очень мало производств которые сохранились с советских времен, две или три сотни заводов на всю страну, а несколько тысяч — руины.

    По масштабам это страшнее чем в ВОВ. По сути эти заводы и были тем рынком, который схлопнули либералы. И именно схлапывание рынка привело к плачевным дефолтам, потери стоимости рубля и к тому, что не с чего пенсию платить.
    Иными словами количество денег, с которых можно брать налоги сейчас намного ниже чем это было в СССР.

    Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Аноним

    нынешняя «экономика» больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок ..и значительно больше продаем ресурсы за границу, чем наукоемкие высокотехнологичные продукты….
    сами экономисты говорят, что при масштабе низких зарплат в нашей стране просто невыгодно строить высокотехнологичные производства — просто банально нет такого объема рынка сбыта…а тот же Китай , наоборот, очень старается расширить именно внутренний рынок за счет снижения ряда налогов, ндс и роста уровня зарплат и пенсий …в итоге там в бюджет возвращается больше через повышенные платежеспособность и покупательский спрос… но этакая экономика выгодна государственникам, а не нашим олигархам и торгашам из путинского правительства , которые зарабатывают себе только на разорении целых отраслей экономики , продаже ресурсов и росте налогов-цен -тарифов… :-!
    по сути дела , в России сейчас колониальная экономика , когда кто то зарабатывает на разорении страны и народа…

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. Гость

    ЕльцЫн-центр уже построили?! Теперь давай Гайдар-центр, Чубайс-центр! Кто там ещё «из эффективных молодых манагерофф» внёс неоценимый вклад в развал России-Матушки?! ***** вовсе не вымысел «»тоталитарной тирании»», а истина исторического процесса общества! :(

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Форд посмотрел на это и сам свалил. 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

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