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За 1 млн рублей добавят музыки «Бессмертному полку» в Бердске

К 75-летию Победы на деньги из депутатского фонда Владимира Карпова установят громкоговорители на столбах по ул. Ленина. В этом году 9 мая шествие, как и прежде, пройдет под гармошки.

11.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За 1 млн рублей добавят музыки «Бессмертному полку» в Бердске

9 мая 2018 года в «Бессмертном полку» прошли около 6500 бердчан

Бердская мэрия нашла способ озвучить шествие «Бессмертного полка» 9 мая: чтобы колонна с портретами героев Великой Отечественной войны шла под музыку, под сопровождение подобающих случаю комментариев.

Как рассказала начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко, депутат заксобрания Новосибирской области Владимир Карпов откликнулся на просьбу Бердска и выделил 1 млн рублей. Эти деньги пойдут на установку звукоусиливающей аппаратуры на ул. Ленина — повесят громкоговоритель на столбах.

— Но к сожалению, в этом году мы их не успеем освоить в связи с 44-м федеральным законом (закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок — прим. ред.). Я надеюсь, что в следующем году к 75-летию Победы у нас уже будет озвучивание ул. Ленина полностью — до ул. Спортивной. И «Бессмертный полк» пройдет под торжественные песни и музыку. В этом году идем по-старому, — прокомментировала Оксана Мокриенко.

Есть предложения добавить гармошки в колонну. Но их, по словам начальника отдела культуры слышно на 3 метра, как и рупоры. В прошлом году 9 мая в колонне было 10 гармонистов, однако им подпевали только соседи.

Немного музыкального сопровождения добавят вокалисты и музыканты детской музыкальной школы им. Свиридова. На время движения «Бессмертного полка» они будут петь на крыльце проходной бывшего радиозавода.

9 мая 2018-го «Бессмертный полк» собрал в свои ряды около 6500 бердчан. Полагают, что в этом году людей будет больше.

«Бессмертный полк» в 2019 году, как и в прошлом выдвинется в 11.00 с площади Горького. Но сначала он примет парад, в котором пройдут военно-патриотические клубы и сотрудники МЧС. Примерно через полчаса колонна дойдет до мемориала Славы, где в полдень начнется час Памяти. После в парке Победы откроется фронтовой привал. С 16.00 на площади Горького будут «крутить кино», с 18.00 — выступления артистов. А завершится День победы праздничным салютом. Насколько мощным и красивым он будет, зависит от спонсорских денег. Их пока собрать не удалось, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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