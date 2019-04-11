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Военные свергли президента Судана

Жители Хартума вышли на улицы города с флагами и скандируют: «Мы победили!». Армия на экстренном заседании приняла решение об отставке Омара аль-Башира, его помощников и правительства.

11.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Военные свергли президента Судана

Глава Минобороны заявил, что вооруженные силы не позволят ситуации в стране вылиться в хаос

В столице Судана празднуют отставку президента Омара аль-Башира еще до официального объявления, передает корреспондент РИА Новости.

Жители Хартума вышли на улицы города с флагами, они скандируют: «Мы победили!»

По информации источника РИА Новости, армия в ближайшее время объявит о создании нового органа руководства страны.
Местные телеканалы анонсировали брифинг представителей Министерства обороны. Военные перекрыли дорогу к зданию гостелерадиокомпании страны, движение в городе затруднено. Толпы людей стекаются к зданию Генштаба Вооруженных сил.

Как сообщал al-Mayadeen, армия на экстренном заседании приняла решение об отставке Омара аль-Башира, его помощников и правительства. Однако представители посольства Судана в Москве заявили РИА Новости, что у них нет официальной информации о том, что аль-Башира сняли с поста президента.

Телеканал al-Hadath, в свою очередь, передает о задержании экс-министра обороны страны, председателя правящей партии «Национальный конгресс» Ахмада Харуна, а также бывшего заместителя аль-Башира Али Усман Тах и членов личной гвардии президента.

Протесты в Судане

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года продолжаются народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но постепенно вылились в требования сменить политический режим президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет.

Центром протестов стал комплекс зданий Министерства обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных «встать на сторону народа». В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.

Глава Минобороны Авад ибн Ауф заявил, что вооруженные силы понимают причины волнений, но не позволят ситуации в стране вылиться в хаос.

Источник: РИА Новости


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