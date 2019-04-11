Черную дыру впервые опубликовали на фото

Так выглядит первая в истории науки фотография сверхмассивной черной дыры
Первый в истории снимок черной дыры является результатом, достойным Нобелевской премии по физики, считает ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.
Изображение было представлено в среду. Оно стало результатом проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий»), объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.
-Это будет самым важным научным открытием этого года. Это результат уровня Нобелевской премии, — сказал Докучаев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он пояснил, что до сих пор прямых доказательств реальности черных дыр не было. «Наконец-то получено прямое доказательство существования черных дыр. Я думаю, два или три человека [из коллектива ученых] — явные кандидаты [на Нобелевскую премию], это один из труднейших экспериментов, произведенных в физике», — считает специалист.
Докучаев также выразил сожаление в связи с тем, что Россия не смогла принять участие в Event Horizon Telescope. «Для того чтобы участвовать в этом проекте, нужно иметь радиотелескоп миллиметрового диапазона. К сожалению, в России нет ни одного такого телескопа, это зеркало 15-20 метров в диаметре», — сказал он.
Объект, чье изображение получили ученые, расположен в галактике M87, примерно на 53,5 млн световых лет от Земли. Его масса в 6,5 млрд раз превышает массу Солнца. Наблюдения за ним были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.
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